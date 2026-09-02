Robert Van de Water, fost consilier în Parlamentul European și în Grupul Socialiștilor și Democraților timp de aproape patru decenii, a murit. Anunțul a fost făcut de fostul europarlamentar și ministru de Externe Adrian Severin, care a evocat colaborarea cu acesta și a relatat despre un avertisment pe care Van de Water i l-ar fi transmis la începutul anului 2011, referitor la un presupus plan de compromitere a sa și de eliminare din viața politică.

Severin susține că Van de Water a ocupat, spre sfârșitul carierei, și funcția de consilier al președintelui Maltei, precum și pe cea de consilier al prim-ministrului Ucrainei, până la izbucnirea Euromaidanului în 2013.

„Am aflat cu tristețe că Robert Van de Water (Rob), consilier în Parlamentul european și în Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul european timp de aproape patru decenii, dar, spre sfârșitul carierei sale, și consilier al Președintelui Maltei, ca și al Primului Ministru al Ucrainei (până la izbucnirea Euromaidanului în 2013) a plecat într-o lume mai bună lăsându-ne pe noi mai săraci”, a scris Adrian Severin.

Fostul europarlamentar a spus că Van de Water a fost cunoscut de puțini români, dar că rolul său în anumite episoade politice europene și ucrainene justifică, în opinia sa, evocarea acestuia.

Adrian Severin își amintește colaborarea cu Van de Water pe teme precum construcția Europei unite, integrarea partidelor românești în structurile politice europene și evoluțiile din Ucraina.

În 2009, după ce fusese ales vicepreședinte pentru politică externă, securitate și apărare al Grupului S&D, Severin spune că Van de Water a fost desemnat consilierul său politic.

„Îmi amintesc conversațiile noastre pline de vervă, cu aportul lui inestimabil de informații și de înțelepciune”, a transmis Severin.

Potrivit acestuia, Robert Van de Water era olandez de origine și absolvent al Universității Erasmus din Rotterdam. Severin afirmă că acesta devenise tot mai dezamăgit de ceea ce considera a fi derapajele morale și geopolitice ale Olandei și, din aceste motive, a decis să părăsească țara.

Severin îl descrie drept un european convins și un social-democrat devotat, care era preocupat de direcția în care se îndreptau Uniunea Europeană și social-democrația internațională.

Una dintre afirmațiile centrale din mesajul lui Adrian Severin se referă la un presupus avertisment primit de Robert Van de Water la începutul anului 2011.

Severin susține că, î

n timp ce își exercita responsabilitățile profesionale, dar și ulterior, după plecarea lui din Parlamentul European, Van de Water l-a sprijinit pentru a obține informații despre evoluțiile politice din Ucraina.

Fostul europarlamentar afirmă că Van de Water ar fi fost informat oficial, de la cabinetul președintelui unui stat european, că în anumite cercuri vest-europene fusese luată decizia ca el să fie compromis printr-o înscenare.

„La începutul anului 2011, de la cabinetul Președintelui unui stat european, Robert Van de Water a fost oficial informat că în anumite cercuri vest-europene s-a luat decizia ca eu să fiu compromis printr-o înscenare de natură a mă elimina din arena politică, unde linia mea anticonfruntațională deranja și se ajunsese la concluzia că nu pot fi nici controlat, nici manipulat, nici intimidat”, a afirmat Severin.

El spune că avertismentul a fost luat în serios, însă nu a împiedicat ceea ce consideră că a fost ulterior „răul”.

Adrian Severin susține că, ulterior, Robert Van de Water și-ar fi exprimat disponibilitatea de a depune mărturie în procesul său, deși acest lucru i-ar fi putut crea riscuri.

Potrivit lui Severin, Van de Water i-a trimis o scrisoare în care relata avertismentul primit cu privire la presupusul plan de compromitere, precum și discuțiile purtate pentru identificarea unor posibile vulnerabilități ale fostului europarlamentar.

Severin afirmă că în acest context ar fi apărut, ulterior, ceea ce el numește „acțiunea celor doi agenți provocatori englezi”.

„Ulterior Rob și-a exprimat disponibilitatea de a depune mărturie în procesul meu, deși în contextul dat și în condițiile în care chiar românii mă părăsiseră, faptul nu ar fi fost lipsit de riscuri pentru el”, a scris Severin.

El afirmă că instanțele române au refuzat să îl citeze pe Van de Water ca martor.

„Desigur, unii ar fi putut spune că este vorba despre simple coincidențe, dar aceste coincidențe ar fi fost de natură să creeze acel dubiu rezonabil în prezența căruia nu poate fi trasă concluzia vinovăției. Instanțele române au refuzat, însă, să îl citeze ca martor pe Rob Van de Water”, a susținut Severin.

În mesajul său, Adrian Severin afirmă că Van de Water l-a sprijinit în documentarea evoluțiilor politice din Ucraina și susține că acesta i-ar fi oferit informații despre evenimentele de la Kiev din 2014.

Severin vorbește despre ceea ce el consideră a fi o „lovitură de stat” la Kiev și menționează inclusiv episodul lunetiștilor despre care afirmă că ar fi fost prezentați drept persoane trimise de guvern să tragă în mulțime.

Fostul europarlamentar susține că aceste evoluții au contribuit în cele din urmă la provocarea intervenției militare ruse și la războiul dintre Rusia și Occidentul euro-atlantic.

El afirmă că atât el, cât și Van de Water au depus eforturi pentru a evita acest deznodământ.

Aceste afirmații aparțin lui Adrian Severin și reprezintă perspectiva sa asupra evenimentelor evocate.

Adrian Severin a relatat și despre o vizită făcută de Robert Van de Water în România, în 2009.

La inițiativa lui Ioan Mircea Pașcu, Severin spune că, împreună cu Marek Siwiec, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Poloniei, a petrecut câteva zile în Țara Oașului și Maramureș.

Cei trei au fost găzduiți în casa familiei lui Toma Betea, primarul comunei Racșa. Severin spune că vizita i-a oferit lui Van de Water ocazia de a cunoaște o parte a României pe care acesta ar fi cercetat-o cu atenție, inclusiv prin discuții cu localnicii.

Potrivit fostului europarlamentar, Van de Water și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru această parte a țării.

În finalul mesajului, Adrian Severin spune că, dincolo de activitatea profesională, îl va păstra în memorie pe Robert Van de Water pentru prietenia dintre ei.

„Mai presus de toate nu voi uita prietenia noastră bazată pe sinceritate și respect reciproc. Vremurile potrivnice ne-au îndepărtat fizic în ultimii ani, dar el a fost mereu în gândul și în sufletul meu și așa va rămâne”, a transmis Severin.

El a afirmat că Van de Water a fost pentru cei mai mulți români un necunoscut, dar consideră că activitatea acestuia a avut legătură cu momente importante pentru România.

„Pentru cei mai mulți români a fost un anonim, dar un anonim ale cărui fapte și gânduri neștiute au lăsat urme știute în istoria românilor”, a scris Adrian Severin.

Mesajul fostului europarlamentar s-a încheiat cu un omagiu adresat lui Robert Van de Water: „Dumnezeu să îl odihnească în pace!”