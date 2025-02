Monden A murit o celebră cântăreață. Melodia cu care a depășit un record







Roberta Flack, cântăreața americană care a cântat hit-ul „Killing Me Softly With His Song”, a murit luni la vârsta de 88 de ani. Artista a decedat liniștită și înconjurată de familia ei, a spus purtătorul său de cuvânt.

A murit Roberta Flack

„Avem inimile frânte pentru că glorioasa Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025”, se arată într-un comunicat al purtătorului ei de cuvânt. „A murit liniștită, înconjurată de familia ei. Roberta a depășit limite și recorduri. Ea a fost, de asemenea, un profesor mândru”.

Flack este considerată una dintre cele mai mari artiste de soul și R&B din istorie. Cântăreața s-a născut în 1937 în Black Mountain, Carolina de Nord, din părinți muzicieni. A început să cânte la pian la vârsta de nouă ani, iar la 15 ani, a fost admisă la Universitatea Howard pentru a studia muzica cu o bursă completă. Flack a fost unul dintre cei mai tineri studenți acceptați în istoria instituției.

Un muzician a descoperit-o într-un club de noapte

La 19 ani, Flack a devenit cântăreață de operă. Ulterior, ea a ocupat un post de profesor în Carolina de Nord.În paralel cu această activitate, artista a început să cânte în cluburi de noapte în timpul serilor și în weekenduri, îmbinând elemente de muzică clasică, blues, folk, Motown și pop.

Ea a fost descoperită de muzicianul Les McCann, care a scris ulterior că „vocea ei a atins, a prins și a lovit fiecare emoție pe care am cunoscut-o vreodată”. El a văzut-o în clubul de noapte în care cânta.

Primul succes a venit abia la vârsta de 30 de ani, când înregistrarea ei a piesei „The First Time Ever I Saw Your Face” a lui Ewan MacColl a fost folosită pentru coloana sonoră a unei scene explicite de dragoste din filmul lui Clint Eastwood din 1971, „Play Misty For Me”.

Roberta Flack, premiată la Grammy oentru înreaga carieră

Ulterior, a fost desemnat cântecul anului la premiile Grammy. Flack a câștigat premiul a doua oară în anul următor, pentru „Killing Me Softly With His Song”.

În 2020, la un an după ce a suferit un accident vascular cerebral, Flack a primit un Grammy pentru întreaga carieră. „Este o onoare extraordinară și copleșitoare”, a spus ea la acea vreme. „Am încercat întreaga mea carieră să spun povești prin muzica mea. Acest premiu este o validare pentru mine a faptului că colegii mei mi-au auzit gândurile și au acceptat ceea ce am încercat să ofer.”