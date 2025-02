Monden A murit Mariana Edulescu, cântăreața care a lansat melodia „În gara de la Focșani”







Mariana Edulescu, îndrăgita interpretă de muzică populară, a decedat marți, la vârsta de 67 de ani, din cauza unor afecțiuni medicale. Stabilită la Constanța, artista era apreciată de dobrogeni pentru cariera sa și pentru repertoriul său de peste 70 de cântece, conform Radio Constanța.

Mariana Edulescu s-a stins din viață la 67 de ani

Mariana Edulescu s-a născut pe 15 aprilie 1957, în comuna Reghiu, județul Vrancea, pe malul Milcovului. Copilăria sa a fost dificilă, fiind crescută împreună cu sora și fratele său de mama lor, Măriuța Edu, cea care i-a inspirat ulterior numele de scenă.

Primele aplauze ale Marianei Edulescu au venit în urma serbărilor școlare, unde a fost încurajată de învățătoare și de alte persoane care i-au recunoscut talentul.

După finalizarea studiilor, artista s-a angajat la o întreprindere din Focșani, însă pasiunea pentru muzică a determinat-o să cânte la nunți și botezuri și să colaboreze cu Ansamblul „Doina Vrancei”. Aici, Mariana Edulescu l-a întâlnit pe interpretul Ion Ghițulescu, care a ajutat-o să devină solist profesionist la Ansamblul „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu.

Artista și-a găsit adevărata vocație pe scena Ansamblului „Doina Gorjului”. Maria Lătărețu a fost marea sa inspirație, despre care spunea că a fost „soarele în viața mea”.

În perioada 1978-1979, aceasta ajunge pe litoral alături de ansamblu și hotărăște să rămână în Constanța. Pe parcursul celor peste 40 de ani de carieră, a lansat cinci albume și a cântat numeroase piese populare, de petrecere și romanțe, reușind să transforme poveștile sale de viață în muzică.

„Toate cântecele îmi sunt dragi”

Una dintre cele mai cunoscute melodii ale acesteia, „În gara de la Focșani,” deschide albumul „Am visat aseară dorul” (1998) și relatează momentul în care artista și-a întâlnit partenerul de viață.

„Toate cântecele îmi sunt dragi, pentru că ele reprezintă stările sufletești prin care am trecut, fie că am râs, fie că am plâns. Noi, artiștii, avem darul de a le transpune în muzică”, a declarat aceasta într-un interviu la Radio Constanța.

Pe lângă cariera sa muzicală, Mariana Edulescu se mândrea cu fiica și nepotul său, care trăiau la Londra, iar dorul de ei a fost o constantă în viața sa.

Mesajele trimise de fanii acesteia

După vestea tragică a decesului Marianei Edulescu, fanii și colegii săi din lumea artistică au transmis mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

„Dumnezeu să o odihnească în pace, îmi pare tare rău că s-a stins din viață, așa este viața, cu toții vom muri! Am cunoscut-o pe dânsa în cadrul unui festival care a avut loc în localitatea Nisipari din județul Constanța, un suflet blând, emana bunătate în jurul său și cu ocazia aceasta îi mulțumesc pentru jurizarea pe care mi-a făcut-o și de sfaturile date de dânsa! Bunul Dumnezeu să odihnească în liniște și pace!”, a scris un internaut.

„Odihnă veșnică Mariana Edulescu, nu te vom uita niciodată!”, a scris altcineva.

Mulți au rememorat momentele deosebite petrecute alături de aceasta, inclusiv la festivalurile de muzică, unde talentul său a fost constant apreciat.