Faliment la un club din România. Jucătorii nu au fost plătiți de trei luni

Faliment la CSM Focșani! Potrivit informațiilor din spațiul public, echipa de fotbal, patronată de Municipalitatea focșăneană se confruntă cu mari probleme financiare.

Liga a doua este o pălărie mult prea largă pentru nou promovata CSM Focșani. Echipa nu face față din punct de vedere financiar unei competiții de acest nivel.

Jucătorii și staff-ul echipei de fotbal din Focșani nu au mai fost plătiți de aproape trei luni. Președintele executiv al clubului, Daniel Mahu Moisii, și-a dat demisia, pe motiv de faliment.

Instalat în vară, el nu a mai reușit să facă față problemelor financiare și a preferat să se retragă. Mai mult, a declarat, a fost nevoit să vină cu bani de acasă pentru a mai acoperi din găurile clubului.

Promovarea în Liga a doua a fost un obiectiv asumat inclusiv de primarul municipiului, Cristi Misăilă. În vâltoarea luptei pentru atingerea acestei ținte, primarul a scăpat din vedere bugetul necesar evoluției într-o ligă superioară. Drept urmare, în câteva luni, echipa a ajuns la fundul sacului din punct de vedere financiar.

În acest context, confruntată cu spectrul unui faliment răsunător, a fost luată în calcul și varianta desființării clubului de fotbal. Momentan, însă, lucrurile sunt în suspensie deoarece există promisiuni că problemele vor fi rezolvate.

Președintele clubului a plecat de la 1 noiembrie, însă despărțirea este ținută la secret. Motivul despărțirii este legat de situația de faliment. Timp de 4 luni, ca președinte, Daniel Mahu Moisii a relatat că nu și-a luat salariul întreg.

„Nu mai sunt președintele lui CSM Focșani de la 1 noiembrie. Chiar dacă am văzut că ei nu au anunțat oficial, mi-am reziliat amiabil contractul de la 1 noiembrie. Sunt și niște probleme financiare și îmi era foarte greu să fac în continuare naveta Piatra Neamț – Focșani, să îmi plătesc drum și casă la Focșani. Am mai stat o perioadă să dau o mână de ajutor, dar am decis să plec definitiv, pentru că nu mai puteam sta”, a declarat președintele demisionar.

Fostul președinte a secției de fotbal a confirmat că s-a pus problema desființării clubului sportiv CSM Focșani, în întregul său. În cele din urmă s-a renunțat la un astfel de scenariu. Daniel Mahu Moisii a preciat că momentan sunt promisiuni că vor fi dați bani, să se evite un faliment.

Fostul președinte al clubului de fotbal CSM Focșani a mai spus că nici el și nici jucătorii nu au fost plătiți. Astfel, s-a ajuns într-o situație de faliment în condițiile în care Municipalitatea nu mai dă bani pentru fotbal.

„Nu e niciun secret. Sunt trei salarii restante pe 25 noiembrie. Dar la mine e ceva mai grav, pentru că am adus și bani de acasă. Pe lângă faptul că mi-am plătit motorina și chiria la Focșani, am mai pus niște bani de la mine și am plătit câteva arbitraje la juniori, am mai cumpărat câteva ceva pentru echipa mare, din cauză că echipa nu are bani de foarte mult timp”, a declarat fostul președinte al clubului.