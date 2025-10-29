A murit Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, care a ajuns pe Lună. Avea 66 de ani

Anca Faur, soția celebrului astronaut american Buzz Aldrin și una dintre cele mai apreciate românce din diaspora științifică, a murit la vârsta de 66 de ani. Anunțul oficial a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Buzz Aldrin. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Potrivit comunicatului semnat de familiile Faur și Aldrin, „Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, s-a stins liniștită noaptea trecută, avându-i alături pe soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, un inginer chimist desăvârșit cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și cea de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.”

În același mesaj care anunță decesul româncei, Buzz Aldrin a dorit să precizeze că îi va lipsi „foarte mult”

Anca Faur, originară din Deva, România, a fost doctor în chimie. Ea a absolvit în anul 1983 Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Politehnicii din Timișoara, iar în 1996 a obținut titlul de doctor în chimie la Universitatea din Pittsburgh.

Buzz Aldrin și românca Anca Faur și-au unit destinele pe 20 ianuarie 2023, chiar în ziua în care celebrul astronaut a împlinit 93 de ani și a fost onorat la gala Living Legends of Aviation 20th Annual Awards.

„Toate stelele erau acum aliniate pentru căsătorie”, a declarat Aldrin într-un interviu acordat revistei People.

Cuplul a organizat o ceremonie restrânsă într-un parc din apropierea locuinței lor, în prezența câtorva membri ai familiei și prieteni apropiați. Printre invitați s-au numărat fiica lui Aldrin, Jan, fiul Andy, nepotul Jeffrey și strănepoții săi, precum și fiul Ancăi Faur, Vlad Ghenciu, alături de nepoatele Kaia și McCali.

Cei doi s-au cunoscut în decembrie 2017, la un eveniment profesional, iar relația lor a început câteva luni mai târziu, în mai 2018.

Înainte de mariajul cu Anca Faur, Buzz Aldrin a mai avut trei căsnicii și este tatăl a trei copii: James, Janice și Andrew. Fost pilot al Modulului Lunar Eagle în cadrul misiunii Apollo 11, Aldrin a devenit al doilea om care a pășit pe Lună, la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.

Dintre cei trei astronauți ai misiunii istorice, el este singurul care mai este în viață. În total, Aldrin a petrecut 12 zile în spațiu, retrăgându-se din activitatea NASA în anul 1971.