Social

A murit Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, care a ajuns pe Lună. Avea 66 de ani

Comentează știrea
A murit Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, care a ajuns pe Lună. Avea 66 de aniBuzz Aldrin și Anca Faur. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Anca Faur, soția celebrului astronaut american Buzz Aldrin și una dintre cele mai apreciate românce din diaspora științifică, a murit la vârsta de 66 de ani. Anunțul oficial a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Buzz Aldrin. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Potrivit comunicatului semnat de familiile Faur și Aldrin, „Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, s-a stins liniștită noaptea trecută, avându-i alături pe soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, un inginer chimist desăvârșit cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și cea de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.”

Buzz Aldrin: „Sunt norocos că am găsit iubirea vieții mele”

În același mesaj care anunță decesul româncei, Buzz Aldrin a dorit să precizeze că îi va lipsi „foarte mult”

„Sunt foarte norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele», a declarat generalul Aldrin. Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult”, se mai arată în comunicatul familiei.

Parlamentul investighează legalitatea blocării conturilor de utilizatori pe platforme digitale, inclusiv TikTok
Parlamentul investighează legalitatea blocării conturilor de utilizatori pe platforme digitale, inclusiv TikTok
Dosarul destabilizărilor cu luptători pregătiţi în Serbia. Preşedintele raionului Rîşcani, în arest preventiv, iar aliatul său, fugar în Transnistria. Video
Dosarul destabilizărilor cu luptători pregătiţi în Serbia. Preşedintele raionului Rîşcani, în arest preventiv, iar aliatul său, fugar în Transnistria. Video

Cine era Anca Faur

Anca Faur, originară din Deva, România, a fost doctor în chimie. Ea a absolvit în anul 1983 Facultatea de Tehnologie Chimică din cadrul Politehnicii din Timișoara, iar în 1996 a obținut titlul de doctor în chimie la Universitatea din Pittsburgh.

Buzz Aldrin și Anca Faur

Buzz Aldrin și Anca Faur. Sursă foto: Facebook

S-a căsătorit în cu Buzz Aldrin în urmă cu doi ani

Buzz Aldrin și românca Anca Faur și-au unit destinele pe 20 ianuarie 2023, chiar în ziua în care celebrul astronaut a împlinit 93 de ani și a fost onorat la gala Living Legends of Aviation 20th Annual Awards.

„Toate stelele erau acum aliniate pentru căsătorie”, a declarat Aldrin într-un interviu acordat revistei People.

Cuplul a organizat o ceremonie restrânsă într-un parc din apropierea locuinței lor, în prezența câtorva membri ai familiei și prieteni apropiați. Printre invitați s-au numărat fiica lui Aldrin, Jan, fiul Andy, nepotul Jeffrey și strănepoții săi, precum și fiul Ancăi Faur, Vlad Ghenciu, alături de nepoatele Kaia și McCali.

Cei doi s-au cunoscut în decembrie 2017, la un eveniment profesional, iar relația lor a început câteva luni mai târziu, în mai 2018.

Este al doilea om care a pășit pe Lună

Înainte de mariajul cu Anca Faur, Buzz Aldrin a mai avut trei căsnicii și este tatăl a trei copii: James, Janice și Andrew. Fost pilot al Modulului Lunar Eagle în cadrul misiunii Apollo 11, Aldrin a devenit al doilea om care a pășit pe Lună, la 19 minute după Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969.

Dintre cei trei astronauți ai misiunii istorice, el este singurul care mai este în viață. În total, Aldrin a petrecut 12 zile în spațiu, retrăgându-se din activitatea NASA în anul 1971.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:20 - Guvern nou până la sfârşitul săptămânii. Anunţul făcut de Igor Grosu
23:11 - SUA ridică sancțiunile impuse lui Milorad Dodik și apropiaților săi
23:01 - FCSB, succes mediocru la Gloria Bistrița. FC Argeș și Universitatea Cluj, victorii în prima etapă a grupelor din Cupa...
22:51 - A murit Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, care a ajuns pe Lună. Avea 66 de ani
22:42 - Tensiuni în coaliție după numirea Oanei Gheorghiu. Ciucu îl acuză pe Grindeanu că exploatează politic retragerea trup...
22:31 - Parlamentul investighează legalitatea blocării conturilor de utilizatori pe platforme digitale, inclusiv TikTok

HAI România!

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog

Proiecte speciale