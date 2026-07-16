Serhii Korețki, unul dintre cei mai apreciați manageri din industria energetică ucraineană, a devenit joi, 16 iulie 2026, noul prim-ministru al Ucrainei, după ce Parlamentul de la Kiev i-a aprobat numirea cu 289 de voturi, potrivit Reuters.

Alegerea sa reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare mutări politice ale președintelui Volodimir Zelenski, pentru că Korețki nu a făcut niciodată parte dintr-un partid politic și nu a ocupat anterior o funcție guvernamentală.

Noul premier este considerat un tehnocrat și un manager cu rezultate remarcabile în domeniul energiei.

În spatele acestei ascensiuni se află însă o poveste de viață neobișnuită. Înainte de a conduce cele mai mari companii energetice ale Ucrainei, Serhii Korețki a lucrat inclusiv ca paznic pentru a-și câștiga existența.

Serhii Korețki s-a născut pe 14 martie 1978, în orașul Luțk, din vestul Ucrainei. Familia sa nu provenea din cercurile politice sau din marile afaceri, iar adolescența i-a fost marcată de dificultăți financiare.

După divorțul părinților, tânărul Korețki a fost nevoit să se întrețină singur. În perioada studenției a avut mai multe slujbe modeste, una dintre ele fiind cea de paznic (agent de securitate). Experiența avea să fie evocată ulterior în presa ucraineană drept dovada unui parcurs construit pas cu pas, fără sprijin politic sau financiar.

A urmat studii de inginerie și economie, domenii care aveau să-i definească întreaga carieră.

După terminarea studiilor, Korețki și-a început activitatea în cadrul grupului Continuum, unul dintre cele mai importante conglomerate private din Ucraina.

A urcat rapid în ierarhie și a devenit director al rețelei WOG, unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanți din țară. În paralel, a dezvoltat și propriile afaceri, lansând un lanț de cafenele.

Colegii îl descriau drept un manager extrem de riguros, orientat spre rezultate și capabil să reorganizeze companii aflate în dificultate.

Invazia Rusiei din 2022 a schimbat radical parcursul lui Serhii Korețki.

Guvernul ucrainean i-a încredințat conducerea companiilor de stat Ukrnafta și Ukrtatnafta, două societăți esențiale pentru securitatea energetică a țării.

Misiunea sa era una extrem de dificilă:

reorganizarea companiilor;

creșterea producției de petrol și gaze;

reducerea pierderilor financiare;

atragerea finanțărilor externe;

asigurarea funcționării sistemului energetic în timpul războiului.

Rezultatele au fost apreciate atât de autoritățile ucrainene, cât și de partenerii occidentali.

Potrivit AP News, în mai 2025 a fost promovat în funcția de director general al Naftogaz, gigantul energetic al Ucrainei, responsabil pentru producția, importul și distribuția gazelor naturale. În mandatul său au fost refăcute rezervele strategice de gaze și au fost obținute finanțări internaționale importante pentru sectorul energetic.

Numirea lui Serhii Korețki în fruntea guvernului nu este întâmplătoare.

Președintele Volodimir Zelenski a decis o amplă reorganizare a executivului într-un moment în care Ucraina trebuie să gestioneze simultan războiul, economia și reconstrucția infrastructurii distruse.

Analistul politic Volodimir Fesenko consideră că principalul avantaj al lui Korețki este faptul că nu este afiliat politic, fiind perceput drept un profesionist și nu drept un lider de partid.

În ultimii ani, acesta și-a construit reputația de tehnocrat capabil să administreze instituții foarte mari și să implementeze reforme fără a intra în conflicte politice majore.

Deși are peste două decenii de experiență în management, funcția de prim-ministru reprezintă primul său rol politic.

Aceasta este și una dintre principalele necunoscute privind mandatul său.

Conducerea unei companii și administrarea unui stat aflat în război presupun provocări complet diferite, iar noul premier va trebui să negocieze permanent cu Parlamentul, cu aliații occidentali și cu instituțiile financiare internaționale.

Totodată, va coordona reconstrucția infrastructurii energetice și pregătirea Ucrainei pentru o nouă iarnă în care Rusia ar putea relua atacurile asupra centralelor și rețelelor electrice.

În discursul susținut înaintea votului din Parlament, Serhii Korețki a prezentat principalele direcții ale mandatului său.

Acestea includ:

consolidarea apărării Ucrainei;

protejarea infrastructurii energetice;

menținerea stabilității economice;

folosirea eficientă a ajutorului financiar occidental;

accelerarea integrării europene;

dezvoltarea industriei ucrainene de apărare.

Serhii Korețki devine astfel al treilea prim-ministru al Ucrainei de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. Alegerea sa reflectă strategia lui Volodimir Zelenski de a aduce în fruntea executivului un manager cu experiență în administrarea unor sisteme complexe, într-un moment în care securitatea energetică este considerată la fel de importantă ca apărarea militară.

Parcursul său, de la un tânăr care a lucrat ca paznic pentru a-și plăti studiile până la conducerea Guvernului Ucrainei, este unul dintre cele mai neobișnuite exemple de ascensiune profesională din politica ucraineană contemporană.