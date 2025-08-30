EVZ Special A apărut Evenimentul Istoric, Nr. 90. Iliescu a complotat contra lui Ceaușescu - mărturii explozive și exclusive







A apărut Evenimentul Istoric, Nr. 90! Iliescu a complotat contra lui Ceaușescu- mărturii explozive și exclusive! Sunt articole emblematice din toate epocile și de toate genurile istorice preferate de pasionații Istoriei!

Revista vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 90, augut-septembrie 2025, oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Destinul a făcut ca Ion Iliescu să se stingă pe 5 august, exact ziua în care, la 1895 murea Friedrich Engels. Acela fusese fondator al marxismului, alături de Karl Marx. Evenimentul Istoric, încă de la apariție, i-a acordat o atenție deosebită. Iliescu a fost cel mai longeviv șef de stat post-decembrist. A fost omul care a fost capabil să cupleze țara, mai întâi spre Moscova, apoi spre Bruxelles. Și asta, în intervalul 1989-2004! Nu a fost președinte decât în intervalul 1996-2000! Nu mai vorbim că din politica mare s-a retras abia în 2008! Avea 78 de ani! Se născuse pe 3 martie 1930, la Oltenița. Când Stalin a murit, la 5 martie 1953, Ion Iliescu își aniversa 23 ani de viață. Era tânăr inginer cu studii la Institutul Energetic Molotov din Moscova

Istoricul Alex Mihai Stoenescu a reușist ca la finalul anului 2004, când Iliescu își dusese la final mandatul prezidențial început ăn 2000, să îi smulgă mărturisirea! Așadar, Evenimentul Istoric poate să vă prezinte mărturia că Iliescu a participat la complotul contra lui Ceaușescu.

Evenimentul Istoric analizează modul în care, de la Hotin, la Tighina, apoi la Dunăre și Mare, Ștefan cel Mare a construit sau a reabilitat, de fapt a creat o linie strategică. A construit cetăți pe care urmașii săi fie le-au consolidat, fie le-au distrus. Mă refer la Petru Rareș, în primul caz și Alexandru Lăpușneanu în al doilea caz.

Evenimentul Istoric rememorează gestul liderului sovietic Nikita Hrusciov care și-a scos pantoful la o reuniune mondială, supărat pe criticile aduse URSS de un vorbitor. Paris Match a publicat atunci o caricatură-reclamă a producătorului german de echipamente sport Adidas: „Adidas, soulier de la colere!” - „Adidas, pantoful furiei!”

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!