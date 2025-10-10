Peste 25.000 de locuri de muncă oferite la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de ANOFM

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată la nivel național, astăzi 10 octombrie, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost oferite 25.764 de locuri de muncă, cu peste 6.500 mai multe decât cele comunicate preliminar de către angajatori.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole a participat împreună cu președintele ANOFM, Florin Cotoșman, la deschiderea oficială a evenimentului organizat de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

“ ANOFM are un rol fundamental: acela de a susține fiecare persoană în procesul de integrare pe piața muncii, fie că este vorba despre tineri la început de drum, despre persoane cu dizabilități, sau despre alte categorii aflate în căutarea unui loc de muncă. Suntem o instituție dedicată oamenilor, iar fiecare acțiune pe care o desfășurăm este ghidată de misiunea de a aduce împreună potențialul uman și oportunitățile existente.

Fiecare ediție a acestei burse reprezintă, pentru noi toți, un prilej de reflecție, dar și de acțiune concretă, un punct de întâlnire între speranțele și energia tinerilor, nevoile mediului economic și responsabilitatea noastră de a construi o societate incluzivă și prosperă. Tocmai de aceea, ANOFM investește constant în dezvoltarea de programe dedicate tinerilor absolvenți pentru a le oferi sprijinul necesar să își găsească drumul profesional potrivit”.

La nivel naţional, 1.590 agenți economici au răspuns invitației Serviciului Public de Ocupare de a participa la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, aceștia oferind locuri de muncă în diferite ramuri de activitate, atât pentru absolvenți cu studii medii, cât și pentru cei cu studii superioare.

absolvenţi de învăţământ - 8.485;

absolvenți de învăţământ cu risc de marginalizare socială – 189;

absolvenți de învățământ din rândul persoanelor cu dizabilități – 189;

persoane cu handicap, altele decât absolvenții persoane cu handicap – 308;

alte categorii de persoane participante – 11.070.

Din numărul total de participanți 6.954 de absolvenţi au fost selectaţi în vederea încadrării (81,96% din numărul absolvenților participanți), dublul absolvenților participanți la ediția organizată anul trecut.

Cei mai mulţi absolvenţi selectaţi în vederea încadrării în muncă au fost în judeţele: Iași - 410 de persoane, Hunedoara – 275 de persoane, Maramureș – 177 de persoane, Bacău - 152 de persoane, Galați – 150 de persoane, Prahova – 135 de persoane, Timiș – 132 de persoane, Mureș – 119 de persoane, Vâlcea – 115 de persoane, precum și în municipiul București – 210 de persoane.

Judeţele cu cele mai multe locuri de muncă oferite sunt: Bucureşti, Ilfov, Constanța, Iaşi Argeş, Gorj, Neamț, Mureș, Olt, Brașov, Timiș.

Principalele domenii de activitate în care au fost oferite locuri de muncă pentru absolvenţii fără studii superioare sunt: activități de investigație și protecție, construcţii de clădiri, lucrări speciale de construcţii, restaurante şi alte servicii de alimentaţie, activități de poștă și curierat, fabricarea altor mijloace de transport, comerţ cu amănuntul, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, transporturi terestre, transporturi prin conducte, activități de secretariat.

Principalele domenii de activitate pentru care au fost oferite locuri de muncă pentru absolvenţii cu studii superioare sunt: fabricarea echipamentelor electrice, construcţii de clădiri, comerţ cu amănuntul, fabricarea altor mijloace de transport, lucrări speciale de construcţii, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, industria alimentară.

La bursa locurilor de muncă au participat şi 82 persoane refugiate din Ucraina, 10 fiind selectate în vederea încadrării.