EVZ Special A.R.A. aniversează 50 de ani de la înființare în SUA în 1975!







A.R.A. aniversează 50 de ani de la înființare în SUA în 1975! Academia Româno-Americană de Arte Științe s-a înființat în anul 1975 în SUA

A.R.A. a fost fondată de un grup de intelectuali români din SUA. A ajuns să aibă în rândurile sale, adevărate valori ale științei universale.

A.R.A. - Contextul apariției pe scena științifică mondială

A.R.A. a fost fondată în anul 1975. Anul 1975 a marcat în timpul Războiului Rece un moment de cotitură. SUA au decis să nu mai sprijine guvernele în exil ale statelor de dincolo de Cortina de Fier. În 1975, și-a încetat activitatea Comitetul Național Român al cărui lider onorific a fost Regele Mihai al României.

A.R.A. a avut ca membri nume ilustre din medicină, istorie-filosofie, literatură-artă. Îi cităm aici pe George Emil Palade, Emil Cioran și Cristian Petru Bălan. George Emil Palade a fost Laureat Nobel, Emil Cioran a fost un mare istoric al religiilor, iar Cristian Petru Bălan a fost cel care după o prodigioasă activitate artistică i-a prezis moartea lui Ceaușescu. În plus, l-a avertizat să se retragă.

În prezent, A.R.A., este condusă de către prof.univ.dr.ing. Ruxandra Vidu, de la University of Davis, California.

A.R.A. - Congrese internaționale

De-a lungul celor 50 de ani de existență, A.R.A. a organizat 46 de congrese internaționale. Fiecare congres internațional a reunit voci ale științei naționale și internaționale. În A.R.A., sunt membri titulari, membri corespondenți, membri de onoare și membri emeriți-fondatori. Aici, se cuvine să o amintim pe marea lingvistă Maria Manoliu-Manea.

Congresele internaționale s-au ținut atât în România cât și în străinătate. Perioada pandemiei a dus la absența unor congrese în anii pandemiei. Tematica acestor congrese a fost diversă din toate științele, atât umaniste, reale, medicină, inginerie, tehnologie, dar și artă, literatură. Cuvântul de ordine a fost interdisciplinaritatea.

Congresul Jubiliar are loc în perioada 28-29 aprilie 2025, la University of Louisiana, Lafayette

Congresul A.R.A. din acest an este prezidat de către dr. Gabriela Mustață Wilson, medic care lucrează în cercetarea medicală avansată în Texas. Copreședintele Congresului cu numărul 46 este Gabriel A.Carranza. Temele din acest an sunt la fel de diverse, tocmai pentru a marca acești 50 de ani de existență ai Academiei Româno-Americane de Arte și Științe. Rezultatele științifice ale congreselor sunt prezentate în ARA Journal of Sciences, ARA Journal of Arts and Culture, dar și în volume și cărți publicate de Editura Academiei Româno-Americane.