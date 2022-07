Tabăra de antrenamente International Volleyball CAMP a dat startul înscrierilor

Această inițiativă își dorește să contribuie în mod activ și semnificativ la îndeplinirea misiunii pe care Centrul Național Universitar de Excelență în Volei o are și care se referă la dezvoltarea voleiului din România, angrenarea sportivilor de performanță în evenimente care pot contribui fundamental la creșterea performanței acestora și atragerea comunității locale spre activități sportive, inclusiv prin acțiuni de voluntariat.

Evenimentul se va desfășura la Târgu Mureș, în perioada 10 – 17 iulie 2022 și va găzdui aproximativ 100 de persoane – jucătoare, antrenori, preparatori fizici și voluntari, în vederea eficientizării antrenamentului sportiv de volei la nivelul tehnicii și tacticii prin seminarii și ateliere de teorie și exemplificare practică.

Unii dintre cei mai buni antrenori de volei și preparatori fizici din lume se vor reuni pentru a oferi participanților, timp de șapte zile, experiența antrenamentelor și oportunitatea de a se afla în preajma celor mai buni formatori de volei din lume.

Tabăra de antrenamente este concepută pentru:

🔘 sportive cu vârsta cuprinsă între 14 și 21 de ani care doresc să își maximizeze abilitățile de volei, să se distreze și să se antreneze în baza sportivă a Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș pentru a învăța și a-și perfecta abilitățile, tehnicile și cunoștințele de volei;

🔘 antrenori de volei care vor lua parte la abordări tehnice, tactice și mentale, teoretice și practice, la cel mai înalt nivel profesionist;

🔘 preparatori fizici care vor lua parte, alături de specialiștii invitați, la toate sesiunile de coordonare ale activităților de pregătire a jucătoarelor din tabără, urmărind planul și programele de pregătire fizică în vederea creșterii potențialului fiziologic al sportivilor și dezvoltării calităților motrice la cel mai înalt nivel;

🔘 voluntari care au ocazia de a-și îmbogăți experiența în ceea ce privește desfășurarea unui astfel de eveniment sportiv.

ᴄɪɴᴇ ꜱᴜɴᴛᴇᴍ

Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș (CSUTGM) s-a înființat în 2001 cu scopul de a susține și dezvolta performanța sportivă și știința sportului prin oferirea unui cadru adecvat pregătirii și instruirii sportivilor de performanță, implicarea în activități sportive și campanii educative pentru populație, promovarea realizărilor sportului mureșean și a spiritului de fair play pe plan local, regional și național, prin colaborarea cu parteneri din mediul privat și public.

Aflat sub tutela Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST), Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș beneficiază de o bază sportivă de excepție, cu facilități moderne. Aceasta are în componența sa două săli de sport, patru terenuri de tenis, două terenuri de minifotbal, o sală de culturism, o sală de fitness și centrul de Recuperare și Instruire Salus per Aquam – complexul acvatic care dispune de o piscină, salon de masaj, jacuzzi, saune umede și uscate, adresându-se atât sportivilor de performanță cât și sportivilor amatori. Activitatea sportivă a membrilor clubului și a comunității academice se desfășoară și în noua sală de sport modernă a Universității ce poartă numele marelui spadasin Dr. Pongrácz Antal.

Universitatea deține cantină proprie, restaurant și spații de cazare aflate la dispoziția sportivilor. Considerăm UMFST o extensie a clubului, unde profesioniști dedicați și educați, cu titlul de doctor în medicină, psihologie sau educație fizică și sportivă, consiliază și concep programe de antrenament pentru membrii noștri sportivi.

În anul 2011, la nivelul Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș, ia ființă Centrul Național Universitar de Excelență în Volei care are ca obiectiv selecția și formarea de jucători tineri talentați cu potențial în a deveni viitori membri ai echipei naționale de volei sau de a juca la echipe care participă la competiții de nivel internațional. Soliditatea concepției unitare de formare, precum și asigurarea cadrului de pregătire fizic, tehnic și tactic specializat, a fost confirmată prin rezultatele pe care acest centru de excelență le-a obținut de-a lungul timpului: șase titluri naționale, cinci titluri de vicecampion și trei medalii de bronz la nivel juvenil, în cadrul campionatelor naționale.