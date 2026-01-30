Social

Referendum pentru prelungirea stagiului militar obligatoriu, în Austria: Lipsa de acțiune nu este o opțiune

Referendum pentru prelungirea stagiului militar obligatoriu, în Austria: Lipsa de acțiune nu este o opțiune
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul Christian Stocker, potrivit agenţiei dpa. Șeful guvernului a precizat că rezultatul votului va fi obligatoriu pentru partidele politice și pentru guvern.

Propunerea experților: Extinderea serviciului militar

Un grup de experţi a propus săptămâna trecută prelungirea serviciului militar de bază de la șase la opt luni, completată de alte două luni de antrenament obligatoriu de rezervă. Erwin Hameseder, șeful comisiei, a declarat că tensiunile geopolitice arată că lipsa de acțiune nu este o opțiune.

Structura actuală a armatei austriece

Austria nu este membră NATO, iar experţii în apărare au semnalat deficiențe majore ale forțelor armate ale țării. În prezent, Austria dispune de o armată profesionistă și de o forță de rezervă, cu circa 50.000 de militari disponibili pentru mobilizare în caz de criză. În prezent, serviciul militar obligatoriu este încă valabil pentru toți bărbații de la vârsta de 18 ani, aceștia având posibilitatea de a opta pentru un serviciu civil alternativ.

Măsuri similare în Europa

Croația a adoptat o măsură similară, crescând nivelul amenințărilor ca motiv oficial. Din ianuarie, toți bărbații sub 30 de ani trebuie să parcurgă un stagiu militar de două luni. Cei care aleg serviciul civil alternativ vor ocupa funcții administrative în Ministerul Apărării Naționale timp de patru luni și vor primi un salariu lunar de 1.100 euro.

Alertă pentru pacienți! Cum vrea CNAS să taie "din pix" încă o zi din banii de concediu medical
Spectacol pe cer. Luna Plină a Zăpezii „înghite” o stea strălucitoare
În țările nordice și baltice, serviciul militar obligatoriu este în vigoare în state precum Danemarca, Suedia, Finlanda, Letonia sau Lituania, cu o durată între șase și 11 luni. În centrul și estul Europei, Germania și Polonia dezvoltă în prezent proiecte de lege pentru introducerea unui serviciu militar voluntar.

Înrolare voluntară în România

Armata romana

Armata română. Sursă foto: Facebook

În România, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat că discuția privind reintroducerea stagiului militar obligatoriu s-a încheiat odată cu adoptarea legii care reglementează stagiul voluntar pentru adulții cu vârste între 18 și 35 de ani. Conform legii, persoanele care se înrolează voluntar pot participa la pregătire militară fără a fi obligați să urmeze serviciul militar obligatoriu. Ministrul a precizat că nu este momentul pentru reluarea discuțiilor privind obligativitatea serviciului militar.

Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
