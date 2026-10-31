Ministerul Dezvoltării discută cu reprezentanții Asociației Comunelor din România soluții pentru încurajarea procesului de asociere sau comasare voluntară voluntare a 429 de localități.

Autoritățile susțin că reforma trebuie realizată prin dialog, cu stimulente pentru comunitățile care aleg să se unească și măsuri de protecție pentru angajații din administrația locală.

Reforma administrativ-teritorială a României a fost tema unei prime întâlniri de lucru între ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, și reprezentanții Asociației Comunelor din România (ACoR).

Discuțiile au vizat proiectul „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”, prin care autoritățile urmăresc să încurajeze reorganizarea unor administrații locale.

Potrivit ministrului, pe agenda întâlnirii s-au aflat soluțiile prin care poate fi stimulată asocierea sau comasarea voluntară a celor 429 de localități vizate de proiect. Una dintre concluziile discuțiilor a fost extinderea grupului de lucru de la nivel central, prin includerea unor reprezentanți ai conducerii ACoR.

Noul grup urmează să identifice stimulente concrete pentru comunele care decid să participe voluntar la procesul de comasare. În același timp, vor fi analizate măsuri de protecție pentru angajații din administrația publică locală, astfel încât reorganizarea să țină cont și de situația personalului.

Alexandru Stoica susține că România are nevoie de o reformă adaptată schimbărilor demografice, economice și sociale, care să permită comunităților să se dezvolte indiferent de dimensiunea lor.

„România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială adaptată realităților demografice, economice și sociale actuale. Avem nevoie de administrații locale eficiente și comunități care să aibă șanse reale de dezvoltare, indiferent de dimensiunea lor”, a transmis ministrul.

Oficialul a susținut că reorganizarea administrației locale nu trebuie impusă de la nivel central, ci construită împreună cu reprezentanții comunităților.

„Reforma trebuie construită prin dialog, nu impusă de la birou”, a spua Alexandru Stoica.

Ministrul a adăugat că obiectivul proiectului nu este simpla reducere a numărului de primării, ci formarea unor administrații locale mai puternice, capabile să ofere servicii publice moderne, să atragă personal calificat și să dispună de resurse pentru investiții și dezvoltare.

Procesul este prezentat drept unul voluntar, iar stimulentele și garanțiile pentru angajați urmează să fie stabilite în cadrul grupului de lucru.