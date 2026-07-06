25 de ani de OSCAR Downstream: Povestea de succes a celui mai mare distribuitor autohton de carburanți și evoluția spre retail

Într-o piață a energiei și a produselor petroliere dominată istoric de mari corporații multinaționale, o companie cu capital 100% românesc a reușit nu doar să își facă loc, ci să devină un lider incontestabil. OSCAR Downstream marchează 25 de ani de excelență, performanță și inovație pe piața din România, consolidându-și poziția de partener strategic pentru economia națională și accelerând o expansiune curajoasă în sectorul de retail.

Cu un sfert de secol de experiență în spate, OSCAR Downstream reprezintă astăzi un model de business de succes, bazat pe investiții constante în infrastructură, un lanț logistic integrat și o orientare nativă către nevoile reale ale partenerilor comerciali.

Istoria OSCAR Downstream este strâns legată de dezvoltarea mediului de afaceri din România. Compania a clădit un ecosistem robust pe segmentul B2B (business-to-business) și al livrărilor en-gros, devenind un pilon de sprijin pentru mai bine de 5.000 de companii românești. Din poziția de furnizor cheie pentru industrii vitale – precum agricultura, transporturile, construcțiile și marea industrie – OSCAR a înțeles că o afacere sustenabilă se dezvoltă doar prin menținerea unor standarde stricte de calitate și profesionalism.

După consolidarea poziției de lider pe piața B2B, extinderea către segmentul B2C (retail) a venit ca un pas firesc în evoluția companiei. În anul 2017, OSCAR a lansat rețeaua de benzinării RO concept OSCAR, un brand gândit să completeze rețeaua dedicată exclusiv clienților corporate (OSCAR Drive). În mai puțin de un deceniu, această divizie de retail a înregistrat o creștere susținută, depășind în prezent pragul de 90 de unități amplasate strategic pe întreg teritoriul țării.

Succesul modelului de business OSCAR Downstream se datorează, în mare parte, strategiei sale de integrare verticală. Compania deține un control absolut asupra întregului lanț logistic, o caracteristică esențială pe o piață unde calitatea combustibilului și siguranța aprovizionării fac diferența.

Logistică proprie și infrastructură modernă: OSCAR dispune de o rețea extinsă de depozitare și de o flotă proprie de cisterne moderne. Acest ecosistem permite livrarea carburantului în maximum 24 de ore, oriunde în România, indiferent de cantitate.

OSCAR dispune de o rețea extinsă de depozitare și de o flotă proprie de cisterne moderne. Acest ecosistem permite livrarea carburantului în maximum 24 de ore, oriunde în România, indiferent de cantitate. Calitate garantată: Controlul riguros al produsului de la intrarea în țară și până la pompă asigură un carburant premium aditivat, net superior, care protejează motoarele și are un impact redus asupra mediului.

Controlul riguros al produsului de la intrarea în țară și până la pompă asigură un carburant premium aditivat, net superior, care protejează motoarele și are un impact redus asupra mediului. Strategie axată pe comunitățile locale: Spre deosebire de marii jucători globali ale căror stații sunt concentrate masiv pe autostrăzi și în marile metropole, OSCAR a ales o strategie diferită pentru brandul RO. Compania își îndreaptă atenția și către orașele mici și medii, acolo unde consumatorii finali au o nevoie reală de acces la produse și servicii petroliere de calitate înaltă.

La borna celor 25 de ani, OSCAR Downstream nu dă semne de încetinire. Din contra, compania își folosește maturitatea și know-how-ul acumulat pentru a implementa noi soluții destinate pieței de retail, cum este integrarea platformelor digitale moderne, extinderea serviciilor din stații (stații GPL, încărcătoare pentru mașini electrice, zone de cafenea și magazin moderne) și pregătirea lansării primelor benzinării de retail operate direct sub brandul mamă, OSCAR.

În spatele cifrelor, a celor peste 90 de benzinării RO și a miilor de clienți corporate, rămân cei patru piloni de încredere pe care s-a clădit acest brand românesc: calitate, profesionalism, grijă și respect. Cu un model de afaceri validat de timp și adaptat constant la dinamica economică actuală, OSCAR Downstream își continuă drumul ca un campion autohton al pieței de energie din România.