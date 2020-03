Președintele Institutului Național de Statistică, Andrei Tudorel, dar și viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, au oferit informații despre această temă:

„Andrei Tudorel: Încep cu o apreciere generală şi după aceea voi exprima poziţia Institutului Naţional de Statisică. În această cercetare elementul esenţial eu consider că este definirea acestui eşantion pe care se va realiza această testarea. Din păcate, Institutul Naţional de Statistică, la acest moment, nu face parte din echipa de implementare a cercetării ştiinţifice condusă de domnul profesor Adrian Streinu-Cercel.

La sfârşitul acestei săptămâni, în weekend, personal am făcut foarte multe calcule pentru a vedea în ce măsură eșantioanele pe care noi le putem propune sunt fiabile pentru domeniul medical și am ajuns la concluzia că nu avem suficientă expertiză pentru domeniul pe care nu l-am acoperit niciodată. Ar fi fost un risc enorm pentru realizarea, pentru atingerea obiectivelor acestei cercetări.

Am avut o discuţie cu domnul profesor Străinu-Cercel și am ajuns la concluzia că e bună această decizie. Iar dânsul am înțeles că a constituit un colectiv pentru realizarea eșantionării. Precizez, este un domeniu foarte special și este un domeniu de pionierat în România. E foarte riscant să venim şi să aplicăm tehnici specifice, statistici oficiale, în speță domeniul economic și social, pe o temă nu numai din domeniul medical, pe o temă foarte particulară și pe o situație fără precedent nu numai în România, ci la nivel mondial. Şi, în aceste condiţii, chiar dacă dorința mea a fost, și ca om şi ca profesionist, să ajutăm acest demers al domnului profesor, decizia a fost că este foarte riscant pentru reușita acestei cercetări.

Realizator: O să încercăm să intrăm în legătură telefonică directă și cu profesorul lui Adrian Streinu-Cercel sau cu cineva de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, să ne dea câteva detalii despre cum s-a făcut, totuşi, bănuiesc, sau se face în aceste zile o eșantionare de acest fel. Şi vreau să vă mai întreb domnule Tudorel doar, dacă se va efectua această testare, după efectuare, ați putea sprijini eforturile de statistică, de de calcul practic al numărului de infectați, proporții, probabilități?

Vergil Chiţac: Toate aceste calcule vor fi efectuate în laboratorul domnului profesor Streinu-Cercel, pentru că este o temă foarte particulară, deci, nu este o temă de statistică generală, o temă de statistică economică, şi chiar şi medicală. Nu. Este o temă foarte specială, în care sunt implicate persoane din domeniul cercetării, pe această zonă de nişă, deci nu este o chestiune simplă, de statistică, domnul profesor va acoperi tot ceea ce înseamnă partea de eşantionare şi tot ceea ce înseamnă partea de prelucrare, care este o chestiune foarte interesantă, o chestiune de pionierat, şi eu felicit demersul domnului profesor, şi pentru curaj şi pentru că sunt foarte multe riscuri în această cercetare şi, eu sper, pentru rezultatele foarte interesante pe care poate să le obţină în urma derulării acestei cercetări.

Realizator: Vă mulţumesc foarte mult. A fost în legătură telefonică directă cu noi preşedintele Institutului Naţional de Statistică, domnul Andrei Tudorel, şi acum încercăm o legătură telefonică directă cu viceprimarul Capitalei, domnul Aurelian Bădulescu. Bună ziua, domnule Bădulescu! Ne auziţi?

Aurelian Bădulescu: Bună ziua! Sigur că da.

Realizator: Domnule Bădulescu, cum stă primăria în acest moment la pregătirea acestei acţiuni?

Aurelian Bădulescu: Eu vreau să vă spun că l-am auzit pe domnul preşedinte Tudorel Andrei şi vreau să vă spun că dacă statistica din România are în viaţă unul dintre cei mai mari specialişti, mai ales că dumnealui este specialist în econometrie, dumnealui este acela. Mă doare însă că nu au reuşit, pentru că era foarte important pentru economia acestui program, exerciţiul şi implicarea domnului Tudorel. Sigur, dumnealui a fost prezent, dar înţeleg că instrumentele pe care aceştia le-ar fi putut oferi pentru a introduce în acel tabel de evidenţă o anumită statistică, din punctul dumnealui de vedere, nu este compatibil cu linia de cercetare şi de aceea spunem că mai mult trebuie să meargă spre echipa de lucru a profesorului Cercel.

Acum, cât despre ceea ce reuşim noi ca primărie să facem este asigurarea suportului tehnic, suport tehnic care constă în mijloacele de transport, toate cheltuielile care ţin şi vor fi generate de acest proiect care, aşa cum ştie toată lumea, este, evident, o chestiune de pionierat, ca şi pandemia şi fondul epidemic de la noi din ţară. În acest moment, noi aşteptăm, aşa cum a spus şi primarul general în toate ieşirile publice din această săptămână, programul şi procedura din punct de vedere medical să poată să fie gata, să poată fi anunţat, pentru că în acest fel reuşim să ieşim, să lămurim cetăţenii municipiului Bucureşti şi toată ţara, de ce nu, ce şi cum şi dacă trebuie să stea tot timpul în alertă sau cum, de timpuriu, această chestiune se poate rezolva, pentru că toată lumea încearcă să distorsioneze această activitate, acest demers al profesorului Cercel împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti, uitând un singur lucru: pe noi ce ne interesează?

Să vedem câte persoane, din timp, în primă fază, pot fi tratate acasă, astfel încâ să nu ne ducem să aglomerăm unităţile spitaliceşti, şi astfel, perioada de recuperare pentru cel care este de timpuriu detectat, pentru că este un anumit tip de tratament şi refacerea este mult mai uşoară, şi să lăsăm, să dăm în acest fel posibilitatea celui care este mai puternic afectat să intre într-o unitate spitalicească. Or, de aici, am văzut tot felul de abordări. Chiar astăzi dimineaţă, întâistătătorul acestui guvern a ieşit foarte nervos şi a spus că niciodată cât va fi el nu va fi de acord cu acest program.

Domnilor, acest program nu este al meu, nu este al lui Tudorel Andrei, nu este al lui Streinu-Cercel, nu este al lui Gabriela Firea! Este al nostru! Avem o situaţie nouă, pe care trebuie să o gestionăm! Trebuie să creăm tipare de cunoaştere pentru această nouă stare! Această atitudine de a ne pune cu dosul la uşă nu face bine nimănui! Dacă onor dumnealor au un alt algoritm de rezolvare a acestor probleme, noi suntem de acord, dar, până acum, pentru numele lui Dumnezeu, nu am văzut decât nişte structuri pe care le-au pus în interiorul unei ordonanţe militare, care sunt lipsite de predictibilitate şi care nu fac decât, de la episod la episod, de la ordonanţă la ordonnanţă, să ne încarce cu elemente de update, care pentru un om normal sunt atipice!

Realizator: Domnule viceprimar, vă rog să rămâneți cu noi în legătură telefonică directă, dacă puteți, pentru că bănuiesc că aveți foarte multă treabă în aceste zile.

Aurelian Bădulescu: Eu aș vrea să îmi permiteți, pentru că în cinci minute intru în procedura de decontaminare, eu în fiecare zi stau în triaj și toți cei care vin intră în caratină după o anumită procedură, sunt în contact cu dumnealor și de două ori pe zi trebuie să fac această procedură obligatorie, pentru că altfel ajung și eu la „Babeș”.

Realizator: Atunci, o să vă mai pun o singură întrebare…

Aurelian Bădulescu: Vă rog.

Realizator: … după care vom intra în legătură telefonică directă cu domnul doctor Adrian Marinescu, de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Așadar, domnule viceprimar, spuneți-mi, cum vă gândiți să faceți informarea cetățenilor, campania de informare a cetățenilor, al fiecăruia care va fi testat?

Aurelian Bădulescu: Deci, avem în acest moment toate instrumentele pentru a asigura comunicarea. Aceste trei săptămâni pentru echipa de lucru a Primăriei Muninipiului Bucureşti au însemnat identificarea, stabilirea modului de comunicare structural, pentru că pentru noi este foarte simplu, noi avem structura de apărare civilă de la nivelul municipiului Bucureşti, structură care este permanent operațională de la 1 ianuarie până la 31 și până… a fiecărui an, lucru care ne permite să avem elemente care ne strâng aceste date și informații.

Sunt acei șefi de celule operative din apărarea civilă care asta au ca activitate: sunt rezerviști, sunt persoane care sunt pregătite să strângă aceste date și informații. 95% dintre ele noi le avem, cu adrese, cu numere de telefon pentru astfel de situații. Deci, pentru noi, această chestiune, din punctul nostru de vedere, este ca și rezolvată.

Realizator: Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, s-ar putea desfășura acțiunea respectivă în această săptămână.

Aurelian Bădulescu: Fără nicio problemă"

