⁠Pulhac, umilit în vestiar. „Claudiu Niculescu m-a pus să-i spăl ghetele”Claudiu Niculescu Sursa foto: Facebook
Cristi Pulhac a povestit la un podcast că începuturile sale la echipa națională nu au fost tocmai ușoare. Primul de care s-a lovit a fost Claudiu Niculescu care l-a pus să îi spele ghetele.

Niculescu vs. Pulhac

Noii veniți în vestiarele de fotbal ale echipelor naționale nu erau primiți neapărat cu brațele deschise. Ci mai degrabă cu un ”botez”, care nu era unul tocmai blând. Cam asta a pățit și Cristi Pulhac din partea lui Claudiu Niculescu. ”Țin minte că la al doilea, al treilea antrenament, nu mai știu, a venit Niculescu și mi-a lăsat ghetele la picioarele mele, după antrenament.

A fost cumva un spirit de glumă, ceilalți s-au amuzat și el a venit foarte serios și mi-a zis: spală-mi și mie ghetele astea. M-am uitat, am zis ok, le-am luat. Bine, nu mi le-a lăsat, dar a fost o așa o tachinare să vadă ceilalți din vestiar dacă le iau, dacă am ceva împotrivă”, a povestit Pulhac.

Testat până la capăt

În cele din urmă fotbalistul s-a dus să spele ghetele. Ulterior au venit colegii lui, dar Niculescu nu s-a numărat printre ei și i-au spus că nu e cazul să facă acest gest. ”Le-am luat, m-a lăsat să mă duc cu ele să le spăl, și apoi au venit după mine Florentin, au venit ceilalți și mi-au zis: lasă-le mă, că a glumit. Dar știi cum e, dacă nu mă duceam... Probabil ei au vrut să vadă dacă am respect, dacă nu am respect”, a mai spus Pulhac.

”Mi-era rușine să mă duc și la baie”

Singurul care a fost mai prietenos a fost Florentin Petre. ”Florentin Petre a fost tot timpul mai atașat așa de cei mici. Ceilalți nu neapărat. Ca să te accepte grupul tu trebuie să demonstrezi, dacă nu demonstrezi nu te acceptă grupul.

Adică simți respingerea aia. Te ceartau din orice, nu te salutau nu te băgau în seamă. Altfel ești ca oricare. Și Florentin mi-a zis că pot să stau într-un anume loc. Mi-era rușine să mă duc și la baie”, a povestit Pulhac.

