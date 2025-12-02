Sport

Antrenorul demis din Superliga acuză că a fost forțat să plece. „Mi-au zis că vor să o închidem”

Comentează știrea
Antrenorul demis din Superliga acuză că a fost forțat să plece. „Mi-au zis că vor să o închidem”Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Marius Măldărășanu (50 de ani) s-a despărțit de formația Hermannstadt, după o serie de rezultate nesatisfăcătoare, care i-au dus pe sibieni în zona minată a clasamentului (locul al 15-lea). Oficialii clubului au decis să-l pună pe liber pe Măldărășanu după eșecul suferit în ultima etapă, pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA.

Marius Măldărășeanu, pus pe liber de Hermannstadt

„Într-adevăr, nu am făcut deplasarea la Botoșani pentru că, după meciul cu UTA, am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să o închidem, astea au fost cuvintele, banii la zi, fără clauză de reziliere.

Am spus Da, OK, am cerut doar să merg să-mi iau la revedere de la băieți și a zis că totul e în regulă. La vreo jumătate de oră a revenit cu telefon și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus pe gânduri pentru că am zis că nu vreau să jucăm «alba-neagra», ba sunt antrenor, ba nu.

În fine, acum lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare”, a spus Marius Măldărășanu pentru fanatik.ro.

Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi
marius măldărășanu

Marius Măldărășanu. Sursa foto: Facebook

Așteaptă și o informare oficială

Au fost discuții aprige între cele două părți, iar despărțirea nu a fost în termeni chiar amiabili.De data asta, ca să evit jignirile, le-am tot spus: în momentul în care considerați că e timpul să ne despărțim, nu sunt «vânător de clauze», nu sunt aici de câteva luni ca să fac asta. Sunt de patru ani jumătate și, în momentul în care vreți să plec, plec fără niciun fel de probleme vizavi de acea clauză.

Acum, la ora asta, nu am nicio hârtie vizavi de acest acord de încetare a contractului, o ciornă, ceva, pe care să discutăm, aștept.

„În fotbalul românesc știm foarte bine ce se întâmplă”

Le-am cerut o hârtie, să nu mă trezesc că nu m-am prezentat la antrenament, în fotbalul românesc știm foarte bine ce se întâmplă. Ieri, după-amiază, mi-au trimis o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată de club, o aștept încă.

Ideea a fost că decizia a fost a clubului de a nu merge la Botoșani, nu a mea! Am acceptat rezilierea contractului amiabil, fără acea clauză, dar aștept acordul. Contează foarte mult și detaliile acelui acord”, a msi afirmat tehnicianul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:14 - Vladimir Putin lansează un nou avertisment direct către Europa: „Suntem pregătiți chiar acum”
19:06 - Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru explică blocarea avansărilor în grad. De ce nu a aprobat Nicușor Dan promovările de ...
18:58 - Ministerul Energiei, despre oprirea centralei de la Brazi: Sistemul Energetic Naţional poate acoperi necesarul de consum
18:50 - Grindeanu: Adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă
18:41 - Britanicul care a antrenat armata ucraineană, acuzat de spionaj pentru FSB
18:31 - NATO, pregătită să răspundă „mai ferm” Rusiei. Amiral: Ne gândim să fim mai agresivi

HAI România!

Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice

Proiecte speciale