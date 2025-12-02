Antrenorul demis din Superliga acuză că a fost forțat să plece. „Mi-au zis că vor să o închidem”

Marius Măldărășanu (50 de ani) s-a despărțit de formația Hermannstadt, după o serie de rezultate nesatisfăcătoare, care i-au dus pe sibieni în zona minată a clasamentului (locul al 15-lea). Oficialii clubului au decis să-l pună pe liber pe Măldărășanu după eșecul suferit în ultima etapă, pe teren propriu, scor 1-2 cu UTA.

„Într-adevăr, nu am făcut deplasarea la Botoșani pentru că, după meciul cu UTA, am fost sunat de președintele Daniel Niculae. Mi-a spus că a vorbit cu patronii și că vor să o închidem, astea au fost cuvintele, banii la zi, fără clauză de reziliere.

Am spus Da, OK, am cerut doar să merg să-mi iau la revedere de la băieți și a zis că totul e în regulă. La vreo jumătate de oră a revenit cu telefon și a zis că poate ar fi bine să nu fac asta. Asta m-a pus pe gânduri pentru că am zis că nu vreau să jucăm «alba-neagra», ba sunt antrenor, ba nu.

În fine, acum lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare”, a spus Marius Măldărășanu pentru fanatik.ro.

Au fost discuții aprige între cele două părți, iar despărțirea nu a fost în termeni chiar amiabili.De data asta, ca să evit jignirile, le-am tot spus: în momentul în care considerați că e timpul să ne despărțim, nu sunt «vânător de clauze», nu sunt aici de câteva luni ca să fac asta. Sunt de patru ani jumătate și, în momentul în care vreți să plec, plec fără niciun fel de probleme vizavi de acea clauză.

Acum, la ora asta, nu am nicio hârtie vizavi de acest acord de încetare a contractului, o ciornă, ceva, pe care să discutăm, aștept.

Le-am cerut o hârtie, să nu mă trezesc că nu m-am prezentat la antrenament, în fotbalul românesc știm foarte bine ce se întâmplă. Ieri, după-amiază, mi-au trimis o foaie, am semnat-o, dar nu am primit-o înapoi semnată de club, o aștept încă.

Ideea a fost că decizia a fost a clubului de a nu merge la Botoșani, nu a mea! Am acceptat rezilierea contractului amiabil, fără acea clauză, dar aștept acordul. Contează foarte mult și detaliile acelui acord”, a msi afirmat tehnicianul.