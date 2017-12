Anunț făcut la NIVEL ÎNALT de Crăciun. Un MILIARDAR, colaborator al NASA, a dat VERDICTUL: Extrareștrii sunt printre noi

Mărturisirile unuia dintre cei mai bogați și importanți oameni din cadrul NASA aduc tot mai aproape confirmarea, la cel mai înalt nivel, a faptului că formele evaluate de viață există.





Mai mult, Robert Bigelow, celebru în industria aerospațială pentru fabricarea modulelor gonflabile, cum ar fi cele testate la Stația Spațială Internațională, susține că există ființe extraterestre care trăiesc chiar printre oameni. Exact ca în filmele SF!

Partenerul NASA a spus că este "absolut convins" că acestia trăiesc printre oamenii de pe Pământ. În timpul unui interviu cu "60 Minutes CBS", el a spus: "Sunt absolut convins că extraterestri exista", a declarat el moderatorului Lara Logan. "Cam despre asta e. A existat și este o prezență existentă, o prezență în ET", a spus Bigelow. "Și am cheltuit milioane și milioane și milioane - probabil că am petrecut mai mult oricine altcineva din Statele Unite pe acest subiect".

Compania sa, Bigelow Aerospace, dezvoltă nave spațiale extinse pentru oameni, care se pot umfla și pot oferi adăpost mult mai necesar pentru viitorii astronauți și coloniști în spațiu și alte planete.

"Extraterestrii sunt chiar în fața nasului nostru", a reiterat acesta. Bigelow a spus că are întâlniri strânse, aici pe Pământ, deși a refuzat să furnizeze detalii suplimentare.

In decembrie 2017, Luis Elizondo, un fost sef al spionajului militar, care a condus si sectiunea secreta a OZN a Pentagonuui, a spus ca dupa ce a cercetat toate aspectele, din punctul lui de vedere nu suntem singuri iar extraterestri exista. In continuare un vido cu declaratia lui Elizondo, ale carui dezvaluiri au bulversat lumea: