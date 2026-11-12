Șase milioane de euro pentru luminițele de Crăciun din Sectorul 3

Primăria din Sectorul 3 pregătește o cheltuială de aproximativ șase milioane de euro pentru iluminatul festiv din următorii trei ani. Acordul-cadru, atribuit direct companiei Algorithm Residential, aflată în subordinea Consiliului Local, include 118 tipuri de decorațiuni, unele cu prețuri de zeci de mii de euro bucata. Printre acestea se numără cinci brazi argintii de 10,5 metri, evaluați la aproximativ 37.600 de euro fiecare, și două conuri decorative de 10 metri, care ar urma să coste circa 33.000 de euro bucata.

Contractul a fost aprobat miercuri, 11 noiembrie, în ședința Consiliului Local Sector 3, cu 17 voturi pentru și 10 abțineri. Acordul are o durată de trei ani și o valoare estimată de 31,9 milioane de lei, cu TVA inclus. Acesta vizează furnizarea, montarea, întreținerea și depozitarea elementelor de iluminat ornamental și festiv de pe raza sectorului.

Pentru primul contract subsecvent, aferent sezonului de iarnă 2026-2027, valoarea maximă prevăzută este de 6,2 milioane de lei. Hotărârea stabilește explicit că obiectul contractului nu poate fi subcontractat.

Lista cuprinde 118 categorii de ornamente luminoase, printre care reni, brazi, ursuleți, inscripții „LOVE” și „I ♥ S3”. Prețurile diferă considerabil în funcție de dimensiuni și de tipul produselor.

Cele mai scumpe articole sunt cei cinci brazi argintii, cu o înălțime de 10,5 metri, pentru care este prevăzut un preț de aproximativ 37.600 de euro bucata. Două conuri tridimensionale „Nervios”, de câte 10 metri, sunt evaluate la circa 33.000 de euro fiecare.

Lista include și calești decorative în formă de dovleac, cu prețuri de peste 6.200 de euro bucata, dar și calești cu cai, evaluate la peste 32.300 de euro fiecare.

La polul opus se află fulgii de nea. O decorațiune cu diametrul de 120 de centimetri costă aproximativ 400 de euro, în timp ce o jumătate de fulg este evaluată la circa 260 de euro.

Prețurile unitare includ însă mai multe servicii, nu doar achiziția ornamentelor. Acestea acoperă procurarea, transportul, montarea, mentenanța pe durata sărbătorilor, demontarea și depozitarea. Toate decorațiunile vor deveni proprietatea Sectorului 3.

Documentația mai precizează că, pentru sezoanele 2027-2028 și 2028-2029, tema și amplasamentul ornamentelor vor fi stabilite în funcție de bugetul aprobat.

Printre achizițiile prevăzute se numără și 200 de decorațiuni cu mesajul „I ♥ S3”, pentru care este alocată o sumă totală de aproximativ 260.000 de euro. Aceeași valoare este prevăzută pentru ornamentele cu mesajul „La mulți ani!”. Acestea ar urma să rămână amplasate pe întreaga durată a acordului-cadru.

Cea mai mare cantitate este prevăzută pentru perdelele luminoase cu LED-uri: 500 de bucăți, cu o valoare totală de aproximativ 400.000 de euro.

Înainte ca noul acord-cadru să fie aprobat de consilierii locali, Algorithm Residential făcuse deja achiziții pentru sărbătorile de iarnă. Pe 13 octombrie, compania a cumpărat 100 de decorațiuni luminoase cu inscripția „I ♥ S3” și trei figurine tridimensionale. Achiziția a fost realizată cu aproape o lună înainte de votul din Consiliul Local, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Pentru fiecare dintre cele 100 de ornamente cu mesajul „I ♥ S3” a fost plătită suma de 2.100 de lei. Potrivit comparației realizate pe baza prețurilor din noul acord-cadru, costul este de aproximativ trei ori mai mic decât cel ofertat ulterior de Algorithm Residential pentru produse similare.

Anunțul achiziției nu precizează dacă prețul plătit în octombrie include și transportul, montajul sau serviciile de întreținere, elemente care sunt incluse în tarifele din acordul-cadru.

Contractul anterior, în valoare de peste 52.000 de euro, a fost atribuit direct firmei Corvin Design SRL și a inclus și trei figurine 3D, cu înălțimi de cel puțin 2,5 metri și minimum 1.500 de LED-uri fiecare.

Produsele achiziționate au fost:

Moș Crăciun – aproximativ 3.990 de euro fără TVA;

ursuleț șezând – aproximativ 3.860 de euro fără TVA;

ren șezând – aproximativ 3.180 de euro fără TVA.

În oferta prevăzută în noul acord-cadru apar însă prețuri duble pentru figurine cu denumiri asemănătoare. De exemplu, un „ursuleț șezând cu inimă” este evaluat la aproximativ 7.720 de euro, iar un „ren șezând cu căciulă” ajunge la circa 8.400 de euro.

Corvin Design SRL, compania care a primit direct contractul de peste 52.000 de euro, este specializată în comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat, potrivit clasificării CAEN.

Firma a fost înființată în 2008 de Mihai Horea Baba, iar în prezent este deținută și administrată de Adina Raluca Coposesc. La finalul anului trecut, societatea a raportat un profit net de 3,5 milioane de lei și un număr mediu de 13 angajați, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Compania apare în mod repetat în achizițiile derulate de instituții publice pentru decorațiuni de sărbători, inclusiv în București și în zona Ilfov.

La sfârșitul anului trecut, Corvin Design SRL a câștigat o licitație publică pentru închirierea decorațiunilor festive din Capitală, contractul având o valoare de aproximativ opt milioane de lei.

În aceeași perioadă, societatea a obținut, prin atribuire directă, un contract de circa 38.000 de euro de la Primăria Voluntari. Acesta viza achiziția și montarea unor ansambluri de iluminat festiv pentru patru sensuri giratorii din localitate.

Tot în ședința din 11 noiembrie, consilierii locali au aprobat încetarea anticipată a vechiului acord-cadru pentru iluminat, încheiat în septembrie 2025 cu compania Internet și Tehnologie S3. Aceasta a fost ulterior absorbită de Algorithm Construcții Sector 3.

Contractul inițial avea o durată de doi ani și viza asigurarea infrastructurii electrice pentru iluminatul public și festiv din Sectorul 3. Valoarea estimată era de 21 de milioane de lei, fără TVA, împărțită în două componente: aproximativ 14 milioane de lei pentru iluminatul locurilor de joacă și al spațiilor de recreere și aproape șapte milioane de lei pentru iluminatul festiv din sezoanele 2025 și 2026.

În baza acestui acord au fost încheiate, anul trecut, trei contracte subsecvente, cu o valoare cumulată de aproximativ 15,2 milioane de lei.

Deși acordul urma să expire abia în septembrie 2027, consilierii locali au decis încetarea lui anticipată, prin acordul părților. Motivul invocat în raportul de specialitate este că o parte dintre produsele prevăzute în vechea anexă nu mai corespund necesităților actuale ale sectorului, iar prețurile unitare sunt fixe și nu pot fi adaptate fără modificări substanțiale ale contractului.

„Componenta de iluminat festiv a fost suficientă pentru sărbătorile de iarnă 2025-2026, însă o parte din articolele din Anexa nr. 1 la acordul-cadru nu mai corespund necesarului actual al Sectorului 3. Prețurile unitare sunt fixe (art. 5.1 din acordul-cadru), iar înlocuirea sau adaptarea articolelor ar presupune modificări substanțiale, în sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016, față de condițiile avute în vedere la atribuirea acordului-cadru.

Necesarul de iluminat festiv pentru sărbătorile de iarnă 2026-2027 urmează să fie asigurat printr-o achiziție distinctă, adaptată cerințelor actuale. Menținerea în vigoare a acordului-cadru până la 11.09.2027 ar genera o suprapunere de obiect cu această achiziție”, se precizează în raportul de specialitate.

Proiectul privind încetarea vechiului acord-cadru a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 10 abțineri, potrivit Buletin de București.