Succesul Andreei Marin are în spate SCOATEREA DIN JOC a unei vedete din TVR. MĂRTURII DUPĂ DECENII: „Am cedat foarte uşor”

Andreea Marin este una dintre cele mai celebre prezentatoare TV din România. Succesul de răsunet pe care moderatoarea emisiunii „Surprize, surprize” de la postul public TVR l-a avut nu a venit fără sacrificii. O vedetă a vorbit despre compromisul imens pe care a trebuit să îl facă pentru a o lăsa pe Andreea Marin să ajungă pe culmile succesului. Povestea a ieșit la iveală abia acum.





Spre sfârșitul anilor 1990, prezentatoarea TVR Marina Almășan a fost pusă pe bară, pentru a se face loc în grilă pentru emisiunea „Surprize, surprize”, produsă de Valeriu Lazarov și prezentată de Andreea Marin, conform WOWBiz.

Totul se întâmpla în 1999, când Marina Almășan prezenta emisiunea „Ceaiul de la ora 5”. Conducerea postului de televiziune a informat-o pe vedetă că va trebui să cedeze locul în grilă.

„Am suferit mult atunci, dar şi mai mult când am înţeles exact de ce s-a oprit de fapt. Eu am fost chemată într-o zi de Titus Munteanu, directorul de la TVR 1 pe atunci, şi mi-a spus aşa: „Uite, ştii, în Occident se obişnuieşte ca după ce o emisiune are foarte mulţi ani la activ, producătorul să facă şi altceva, adică să nu se rutineze, să nu ajungă publicul să se plictisească. Eu îţi propun să te gândeşti la un alt format, ţi-l voi da la o oră mai bună, ţi-l voi da sâmbătă în loc de joi, deci va fi un salt profesional pentru tine”, a dezvăluit Marina Almășan.

Prezentatoarea de la TVR a renunțat foarte ușor, având încredere că propunerea conducerii care viza introducerea emisiunii prezentat de Andreea Marin este una bună.

„Eu cumva am fost încântată, mă gândeam că ia uite, sunt invitată sâmbăta, cumva la masă cu oamenii care fac divertisment în TVR de ani de zile, nume foarte mari. Am acceptat, am cedat foarte uşor, tatăl meu nici acum nu mă iartă pentru uşurinţa cu care am cedat. Eu am fost de bună credinţă şi am zis că dacă un profesionist de talia lui Titus Munteanu îmi propune aşa ceva, înseamnă că aşa e bine”, a continuat Marina Almășan.

Totuși, după această mutare în carieră, fosta moderatoare de la „Ceaiul de la ora 5” a reușit să aducă succesul unui alt format.

„Şi atunci am pus pe picioare alt format de succes, „Arca Marinei“. La câteva luni după ce s-a oprit „Ceaiul de la ora 5“, a apărut la TVR „Suprize, surprize“ şi, după mulţi ani, Titus Munteanu mi-a mărturisit - „Ştii că atunci Lazarov, care mi-a fost foarte bun prieten, mi-a spus că dacă vreau un format străin cumpărat trebuie să fac curăţenie în zona respectivă, să nu mai existe nicio emisiune care să aibă un succes foarte mare, pentru ca noua emisiune să se poată impune foarte uşor.“ Mi-a recunoscut că ăsta a fost motivul pentru care a oprit Ceaiul. Acum săracul e acolo, sus, trebuie să-l iertăm, nu?”, a încheiat Marina Almășan.

