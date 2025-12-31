Zonele naturale din Polonia, tot mai căutate de turiști

Polonia a devenit în ultimii ani o destinație tot mai prezentă pe harta europeană a iubitorilor de natură. De la masive muntoase cu poteci marcate până la păduri bătrâne și regiuni cu mii de lacuri, țara oferă peisaje variate, accesibile în orice sezon.

Date recente arată creșteri constante ale vizitelor în principalele parcuri naționale și regiuni naturale, în paralel cu interesul tot mai mare pentru drumeții, sporturi pe apă și observații ale faunei sălbatice.

Munții Tatra rămân cel mai cunoscut reper natural din Polonia. Potrivit datelor Tatra National Park, zona atrage anual milioane de vizitatori, iar numărul lor a crescut semnificativ în ultimul deceniu, depășind 3 milioane de intrări pe an și ajungând la peste 5 milioane în 2024.

Parcul Național Tatra, singura zonă cu relief alpin din Polonia, oferă aproximativ 270 de kilometri de trasee marcate, de la plimbări ușoare pe văi până la rute mai dificile pe creste. Stațiunea Zakopane este principalul punct de acces, iar de aici turiștii urcă spre lacuri glaciare, platouri și vârfuri care trec de 2.000 de metri altitudine.

În sudul țării, tot mai mulți vizitatori se îndreaptă și spre alte parcuri naționale montane. Pieniny, cunoscut pentru cheile râului Dunajec, atrage turiști care vor să vadă pereții de calcar și să meargă cu plutele de lemn pe râul îngust.

Unul dintre cele mai promovate peisaje naturale din Polonia este regiunea Masuriei, în nord-est, cunoscută drept „regiunea celor o mie de lacuri”. Aici, lacurile mari precum Śniardwy și Mamry sunt repere pentru navigație, iar zona a ajuns finalistă într-o campanie internațională dedicată celor mai frumoase locuri naturale.

Masuria este promovată de organizațiile de turism ca spațiu ideal pentru plimbări cu barca, caiac, iahturi mici, dar și pentru ciclism și vacanțe liniștite la malul apei. Rețeaua de trasee pentru biciclete depășește, în unele estimări, câteva sute de kilometri, iar pădurile acoperă aproape o treime din regiune.

La granița cu Belarus, Pădurea Białowieża este unul dintre cele mai cunoscute ecosisteme forestiere din Europa, protejat prin statut de sit de patrimoniu mondial. Studiile recente despre evoluția turismului în zonă arată că, în ciuda unor perioade mai dificile, pădurea rămâne un punct important pe harta vizitatorilor interesați de faună și de păduri seculare.

Turiștii vin aici, printre altele, pentru șansele de a vedea zimbrul european în mediul său natural, pentru traseele prin pădurea bătrână și pentru rezervațiile strict protejate. În Polonia, pădurile acoperă aproape o treime din suprafața țării, iar multe zone împădurite sunt promovate ca destinații pentru drumeții, observarea păsărilor și relaxare în aer liber.

Nordul Poloniei aduce un alt tip de peisaj natural: țărmul Mării Baltice, cu plaje lungi, păduri de pini și parcuri protejate. Parcul Național Słowiński, situat între lacurile Gardno și Łebsko și țărmul mării, este cunoscut pentru dune, unele dintre cele mai extinse din Europa.

Turiștii găsesc aici zeci de kilometri de poteci pentru mers pe jos sau cu bicicleta și acces la plaje mai puțin aglomerate decât în stațiunile clasice de litoral. Tot în zona de coastă, Parcul Național Woliński combină stânci abrupte, pădure și mare.

Un element important în dezvoltarea turismului în Polonia îl reprezintă parcurile naturale situate în apropierea marilor orașe. Zone precum Kampinoski, lângă Varșovia, și Wielkopolski, în apropiere de Poznań, atrag sute de mii de vizitatori pe an.

Kampinoski National Park combină câmpii, păduri și dune de nisip formate în trecut, iar apropierea de capitală îl transformă într-un loc tot mai vizitat. Wielkopolski, situat într-o zonă de lacuri și păduri, este promovat ca destinație pentru ciclism, trasee scurte și tururi de o zi.