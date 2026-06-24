Modul în care oamenii iubesc diferă de la o persoană la alta, însă astrologia susține că semnul zodiacal poate influența felul în care sunt trăite și exprimate emoțiile. Potrivit unor analize, fiecare zodie are propriul stil de a construi relații, de a-și arăta afecțiunea și de a căuta apropierea emoțională.

Deși compatibilitatea și comportamentul în dragoste nu pot fi explicate exclusiv prin astrologie, ele continuă să fie consultate de milioane de persoane interesate de relații și dezvoltare personală.

Berbecul este descris drept una dintre cele mai directe și impulsive zodii. În dragoste caută intensitate, aventură și parteneri capabili să țină pasul cu energia sa. Tinde să își exprime sentimentele prin gesturi spontane și prin apropiere fizică.

Taurul, în schimb, preferă stabilitatea și siguranța. Este asociat cu afecțiunea exprimată prin prezență constantă, loialitate și confort emoțional. Pentru această zodie, încrederea se construiește în timp.

Gemenii sunt considerați maeștrii conversației. Ei se apropie de partener prin dialog, umor și schimb de idei, iar timpul petrecut împreună este esențial pentru consolidarea relației.

Racul este una dintre cele mai sensibile zodii. Potrivit specialiștilor în astrologie, această zodie își arată iubirea prin grijă, protecție și disponibilitate emoțională. Are nevoie de siguranță și de conexiuni profunde pentru a se deschide complet.

Leul caută admirație și recunoaștere în relație. Gesturile romantice, complimentele și atenția acordată de partener sunt elemente importante pentru sentimentul său de siguranță afectivă.

Fecioara își exprimă afecțiunea mai discret. Ea preferă faptele în locul declarațiilor grandioase și demonstrează iubirea prin ajutor concret, susținere și atenție la detalii.

Guvernată de planeta Venus, Balanța este asociată cu armonia și romantismul. Această zodie apreciază timpul petrecut în doi și caută echilibru în relațiile sentimentale.

Scorpionul este descris drept una dintre cele mai intense zodii ale zodiacului. Pentru el, iubirea înseamnă implicare totală, apropiere emoțională și încredere profundă. Odată ce se atașează, relațiile sale tind să fie foarte puternice.

Săgetătorul caută aventură și experiențe noi. În dragoste apreciază independența și partenerii care îi respectă nevoia de libertate, fără a limita spontaneitatea.

Capricornul adoptă o abordare mai pragmatică. Este orientat spre relații stabile și pe termen lung, iar sentimentele sale se manifestă prin responsabilitate, consecvență și angajament.

Vărsătorul pune accent pe conexiunea intelectuală și pe prietenie. În multe cazuri, relațiile sale romantice pornesc de la o legătură bazată pe valori comune și conversații profunde.

Peștii sunt considerați cei mai visători și romantici reprezentanți ai zodiacului. Ei caută apropiere emoțională autentică și tind să ofere sprijin necondiționat persoanelor pe care le iubesc.

Specialiștii citați de publicațiile internaționale atrag atenția că semnul solar reprezintă doar o parte a unei hărți astrologice complexe.

Compatibilitatea dintre două persoane este influențată și de alte elemente astrologice, inclusiv pozițiile planetelor Venus și Marte sau semnul ascendent.