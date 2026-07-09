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Zodii consumate de suspiciuni. Când iubirea se transformă în control

Zodii consumate de suspiciuni. Când iubirea se transformă în controlgelozie / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Suspiciunea și gelozia sunt asociate, în astrologie, cu anumite trăsături atribuite unor zodii, iar specialiștii în domeniu susțin că acestea pot influența modul în care unii oameni gestionează relațiile de cuplu, potrivit The Times of India.

Atunci când nevoia de siguranță devine excesivă, iubirea se poate transforma în control, afectând încrederea dintre parteneri.

Publicațiile dedicate astrologiei arată că semne precum Scorpionul, Taurul, Racul sau Leul sunt descrise frecvent drept mai predispuse la gelozie și posesivitate.

Totuși, psihologii atrag atenția că astfel de comportamente țin de personalitate, experiențele de viață și comunicarea din cuplu, nu de zodia unei persoane.

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Scorpionul și Taurul, printre cele mai posesive semne

Potrivit Times of India, Scorpionul este considerat una dintre zodiile care trăiesc gelozia cu cea mai mare intensitate. În interpretările astrologice, acești nativi pun un accent deosebit pe loialitate și pot deveni suspicioși atunci când simt că încrederea le este amenințată.

Taurul este asociat cu nevoia de stabilitate și siguranță emoțională. Astrologii susțin că, atunci când această nevoie nu este satisfăcută, posesivitatea poate deveni mai evidentă, iar partenerul poate resimți o presiune constantă pentru a oferi reasigurări.

Racul și Leul reacționează diferit la nesiguranță

Conform analizelor publicate de Ask Oracle, Racul tinde să interpreteze gelozia prin prisma fricii de abandon. În locul confruntării directe, reacțiile pot include retragerea emoțională sau nevoia permanentă de confirmare din partea partenerului.

leu

leu / sursa foto: dreamstime.com

În cazul Leului, nevoia de apreciere și validare este prezentată drept principalul factor care poate alimenta suspiciunile. Dacă atenția pare îndreptată către altcineva, astrologii spun că pot apărea reacții puternice și dorința de a recâștiga rapid centrul atenției.

Când iubirea devine control

Mai multe publicații de profil subliniază că gelozia nu este, în sine, un semn al iubirii, ci o emoție care poate apărea din nesiguranță sau teama de pierdere.

Verificarea permanentă a telefonului partenerului, monitorizarea activităților sau încercarea de a controla relațiile sociale sunt comportamente care pot afecta sănătatea unei relații.

Astrologia oferă interpretări despre tendințele asociate fiecărei zodii, însă acestea nu reprezintă reguli universal valabile. Specialiștii în sănătate mintală recomandă dialogul deschis, stabilirea unor limite clare și construirea încrederii reciproce pentru prevenirea conflictelor generate de suspiciuni.

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