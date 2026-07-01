Începutul lunii iulie 2026 aduce o combinație rară de tranzite astrologice pe care mai mulți astrologi din publicații internaționale o asociază cu oportunități financiare, dezvoltare personală și schimbări favorabile pentru patru semne zodiacale.

Analize publicate în ultimele zile arată că Leul, Racul, Berbecul și Săgetătorul se numără printre zodiile considerate avantajate de configurațiile astrale care debutează la 1 iulie.

Potrivit mai multor surse din presa internațională specializată în astrologie, perioada este influențată de intrarea lui Jupiter în Leu, de tranzitul lui Venus și de alte mișcări planetare care, în interpretarea astrologilor, favorizează progresul, stabilitatea financiară și dezvoltarea relațiilor.

Deși astrologia nu reprezintă o disciplină științifică, aceste previziuni sunt urmărite de milioane de cititori din întreaga lume.

Leul este semnul menționat cel mai frecvent de publicațiile internaționale. Potrivit YourTango, intrarea lui Jupiter în acest semn, la finalul lunii iunie, marchează începutul unui ciclu care apare doar o dată la aproximativ 12 ani și care este asociat cu oportunități importante în plan profesional și financiar.

Astrologii citați de publicație susțin că primele zile din iulie sunt amplificate și de prezența lui Venus în Leu, ceea ce poate aduce mai multă vizibilitate, încredere și șanse de afirmare. În același timp, The Economic Times notează că această perioadă poate favoriza proiectele noi, promovările și extinderea influenței personale.

Racul este inclus pe lista semnelor avantajate datorită influenței lui Venus și a sezonului astrologic care îi poartă numele.

Primele zile din iulie pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește veniturile, dar și o reevaluare a modului în care sunt administrate resursele financiare. Astrologii recomandă prudență în cheltuieli și valorificarea oportunităților profesionale apărute în această perioadă.

La rândul său, The Economic Times consideră că Racii beneficiază și de o perioadă favorabilă pentru consolidarea relațiilor personale și pentru luarea unor decizii importante privind viitorul profesional.

Pentru Berbeci, începutul lunii iulie este asociat cu o perioadă în care curajul și inițiativa pot genera rezultate vizibile.

Venus stimulează creativitatea și încrederea în sine, iar acest lucru poate fi valorificat atât în plan profesional, cât și în relațiile personale. Publicația recomandă folosirea acestei energii pentru proiecte noi și pentru asumarea unor decizii calculate.

În analiza publicată de The Economic Times, luna iulie este descrisă ca una în care progresul profesional vine prin răbdare și planificare atentă, iar disciplina financiară poate aduce beneficii pe termen lung.

Săgetătorul completează lista celor patru semne considerate favorizate de începutul lunii iulie.

YourTango arată că influența lui Jupiter poate deschide perspective legate de educație, călătorii, dezvoltare profesională și proiecte care presupun colaborări noi. În același timp, astrologii apreciază că această perioadă poate aduce o rețea socială mai extinsă și oportunități care apar prin intermediul altor persoane.

Și The Economic Times include Săgetătorul printre semnele care ar putea beneficia de una dintre cele mai favorabile perioade ale anului, cu posibilități de dezvoltare profesională și personală în a doua jumătate din 2026.

Majoritatea analizelor internaționale atribuie aceste previziuni unei combinații de tranzite planetare importante: Jupiter își începe tranzitul prin Leu, Venus continuă influența asupra primelor zile ale lunii, iar Mercur retrograd îi determină pe astrologi să recomande prudență în deciziile majore și revizuirea planurilor deja existente.

În interpretarea astrologică, această combinație favorizează mai ales proiectele bine pregătite, investițiile analizate cu atenție și consolidarea relațiilor importante, mai degrabă decât acțiunile impulsive.