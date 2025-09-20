Ziua Națională a Vinului 2025. Un record de 106 vinării la cea de-a XXIV-a ediție

Republica Moldova. Vinurile Moldovei vor fi sărbătorite pe 4 și 5 octombrie în cadrul celei de-a XXIV-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, eveniment care reunește 106 vinării, inclusiv 43 de mici producători locali, pregătiți să ofere vizitatorilor degustări de calitate, povești autentice și experiențe culturale ce pun în valoare tradițiile milenare ale vinificației și identitatea națională. Evenimentul se va desfășura în Piața Marii Adunări Naționale, oferind un spațiu generos pentru toate activitățile planificate și pentru întâlniri cu producători locali, somelieri și experți în vin.

Sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, ediția din acest an marchează un record de participare și pune accent pe tradițiile milenare ale vinificației, pe identitatea națională și pe excelența vinicolă a Moldovei.

„Ziua Națională a Vinului este ocazia potrivită de a celebra legendele și patrimoniul vinicol, succesele înregistrate de Vinul Moldovei, de a-i premia pe cei mai buni vinificatori, de a cunoaște oamenii vinului. Ziua Națională a Vinului este o sărbătoare care, pe lângă promovarea Vinului Moldovei, are rolul de a crește nivelul de informare și educație despre Vinul Moldovei. Produsul mândriei naționale și consumul responsabil al vinurilor de calitate.”

În premieră, Carnetul Degustătorului, biletul de acces pentru evaluarea vinurilor, va fi disponibil exclusiv în format digital, o măsură menită să reducă consumul de hârtie și să transforme sărbătoarea într-un eveniment mai durabil, prietenos cu mediul. Această inovație facilitează accesul rapid la informațiile despre fiecare vin, permite păstrarea evaluărilor într-un mod organizat și contribuie la protejarea mediului înconjurător prin reducerea deșeurilor.

Programul celei de-a XXIV-a ediții include Școala Vinului, cu sesiuni interactive conduse de somelieri și degustători certificați. Participanții pot învăța să identifice arome, să recunoască tipuri de vin și să aprecieze calitatea vinurilor. Curtea Țărănească va aduce în prim-plan meșteșuguri populare, dansuri tradiționale. De asemenea povești despre obiceiurile locale și demonstrații ale tehnicilor de preparare a produselor artizanale. Tururile vinicole vor permite vizitatorilor să descopere cramele și podgoriile Moldovei, oferind o experiență completă a traseului vinicol și a peisajelor viticole, precum și posibilitatea de a interacționa direct cu producătorii.

Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii, UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) . Deasemea fiind astfel susținut atât la nivel național, cât și internațional, ceea ce consolidează imaginea Vinului Moldovei pe piețele externe și atrage atenția asupra potențialului turistic și cultural al țării.