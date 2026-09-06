Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, după întâlnirea de la Kiev cu emisarii președintelui american Donald Trump,Steve Witkoff și Jared Kushner, că războiul cu Rusia pare să continue și în iarna care urmează. Zelenski a calificat drept „pozitive” discuțiile purtate cu reprezentanții americani, dar a subliniat că Ucraina se pregătește pentru continuarea conflictului, potrivit EFE.

„Sperăm cu tărie să ajungem la acorduri cu partenerii noștri americani și contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni, dacă războiul se va prelungi pe timpul iernii, ceea ce deocamdată pare a fi cazul”, a declarat Volodimir Zelenski la o conferință de presă.

Președintele ucrainean a avut duminică două reuniuni la Kiev. Prima a fost cu Steve Witkoff și Jared Kushner, iar cea de-a doua i-a reunit pe cei doi emisari americani și reprezentanți ai Franței, Germaniei și Regatului Unit, respectiv consilieri pentru securitate națională.

Volodimir Zelenski a declarat că problema teritorială, considerată principala temă divergentă care împiedică încheierea războiului, nu poate fi soluționată decât prin discuții directe între șefii de stat.

„Îmi mențin poziția că probleme atât de complexe nu pot fi soluționate decât la nivel de lideri”, a spus Zelenski.

Declarația reia solicitarea mai veche a președintelui ucrainean privind o întâlnire directă cu liderul rus Vladimir Putin. Acesta din urmă a respins ideea în forma propusă de Zelenski și susține că, înaintea unei eventuale reuniuni la nivel de lideri, trebuie realizate suficiente progrese în negocierile purtate la nivel inferior.

În perspectiva unei posibile continuări a războiului în timpul iernii, Zelenski a insistat asupra menținerii ajutorului militar și economic occidental pentru Ucraina.

În ceea ce privește sprijinul militar, președintele ucrainean a subliniat din nou necesitatea unor noi resurse pentru apărarea antiaeriană.

O nouă reuniune între Volodimir Zelenski, emisarii lui Donald Trump și reprezentanții Franței, Germaniei și Regatului Unit urmează să aibă loc în următoarele săptămâni. Aceasta a fost prezentată de președintele ucrainean drept rezultatul concret al discuțiilor purtate la Kiev.

Steve Witkoff a declarat că atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să accepte compromisuri pentru a putea fi găsită o soluție pentru încheierea războiului.

„Va trebui ca ambele părți să facă compromisuri și să-și reducă divergențele, iar noi credem că dispunem de elementele necesare pentru a realiza acest lucru”, a spus Witkoff.

Emisarul american a descris discuțiile drept dificile, dar a afirmat că Statele Unite sunt hotărâte să găsească o soluție diplomatică.

„Este foarte dificil, dar suntem hotărâți, ne pasă și sperăm că toate acestea vor duce în final la o soluționare diplomatică”, a adăugat Steve Witkoff.

Witkoff și Jared Kushner s-au aflat pentru prima dată la Kiev, după mai multe vizite la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Cei doi au făcut scurte declarații presei între întâlnirea cu Zelenski și reuniunea ulterioară cu reprezentanții europeni.

Steve Witkoff a descris discuțiile de la Kiev drept „foarte semnificative” și „foarte importante”. Jared Kushner a transmis, la rândul său, că Donald Trump este „foarte hotărât să pună capăt acestui război și vărsării de sânge” în urma căreia suferă numeroase familii.

„Sperăm că această călătorie ne-a permis să deschidem noi piste pentru a avansa. Cred că am învățat mult”, a mai declarat Kushner.

Steve Witkoff și Jared Kushner au fost sâmbătă la Moscova, unde au avut o discuție de aproximativ trei ore cu Vladimir Putin. Cei doi i-au prezentat președintelui rus o nouă propunere de pace, însă nu au oferit detalii despre conținutul acesteia.

Donald Trump a făcut referire vineri la această propunere, fără să prezinte elementele planului. Președintele american a afirmat doar că Statele Unite au „o idee pentru pace”.

Trump nu a precizat dacă noua propunere presupune cedări teritoriale din partea Ucrainei către Rusia, o posibilitate pe care a sugerat-o în declarații anterioare, în perioada în care negocierile ruso-ucrainene erau mediate de Statele Unite.

Ultimele negocieri de acest tip au avut loc în februarie. Ulterior, atenția administrației de la Washington s-a concentrat în principal asupra războiului declanșat de Statele Unite împotriva Iranului, iar conflictul din Ucraina a trecut pe un plan secundar în preocupările americane.

În paralel cu eforturile diplomatice, forțele ruse încearcă să ocupe cât mai rapid teritoriul din regiunea Donețk care se află încă sub controlul armatei ucrainene.

Obiectivul Moscovei este finalizarea ocupării întregului Donbas, regiune formată din provinciile Donețk și Lugansk. Lugansk se află deja aproape în totalitate sub controlul Rusiei, potrivit informațiilor prezentate în contextul conflictului.