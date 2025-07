Xi Jinping se întâlnește joi cu liderii UE, la Beijing

Liderii Uniunii Europene urmează să efectueze joi o vizită oficială în China, în contextul celebrării a 50 de ani de relații diplomatice dintre Beijing și Comunitatea Europeană, devenită ulterior Uniunea Europeană (UE), anunță AFP.

Vizita are loc într-un moment delicat, în care cele două părți încearcă să detensioneze o serie de conflicte bilaterale. Printre temele sensibile se numără disputele comerciale privind mașinile electrice din China, echipamentele medicale și coniacul francez dar și relația apropiată dintre China și Rusia, care ridică semne de întrebare în capitalele europene, mai ales pe fondul războiului din Ucraina.

Potrivit Ministerului chinez de Externe, summitul va fi găzduit de China pe 24 iulie. „Preşedintele Consiliului European António Costa şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen vor sosi într-o vizită în China la 24 iulie”, se arată în comunicat.

De asemenea, „Preşedintele (chinez) Xi Jinping se va întâlni cu ei. Premierul Li Qiang şi cei doi lideri UE vor coprezida al 25-lea Summit China-UE”.

În ultimii ani, conflictele economice dintre Bruxelles și Beijing s-au intensificat, vizând domenii precum vehiculele electrice, industria feroviară sau energiile regenerabile. UE își exprimă temerea că supraproducția industrială din China, alimentată de subvenții masive, riscă să inunde piața europeană cu produse ieftine, afectând grav concurența locală.

