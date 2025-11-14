Justitie

Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțate

Comentează știrea
Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțateSursa foto: Ministerul Justiției
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Ministerul Justiției al Republicii Moldova a fost discutată în cadrul întrevederii ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari, cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Întâlnirea a subliniat angajamentul continuu al Statelor Unite de a sprijini eforturile Moldovei de a crește eficiența și responsabilitatea sistemului său de justiție.

În cadrul discuțiilor, oficialii au pus accent pe măsurile necesare pentru întărirea capacităților instituționale, îmbunătățirea mecanismelor de transparență și implementarea bunelor practici internaționale în domeniul judiciar. Partea americană și-a reconfirmat disponibilitatea de a sprijini reformele care vizează modernizarea actului de justiție și adoptarea unor instrumente conforme standardelor internaționale.

Sursa foto: Ministerul Justiției

De asemenea, întrevederea a inclus discuții privind consolidarea mecanismelor de responsabilizare a instituțiilor din sectorul justiției, astfel încât procesele judiciare să fie mai eficiente, iar încrederea publicului în sistem să crească. În acest context, sprijinul tehnic, schimbul de experiență și proiectele comune rămân priorități pe agenda bilaterală.

Cooperare în combaterea criminalității transnaționale

O componentă importantă a parteneriatului bilateral o reprezintă cooperarea în combaterea criminalității transnaționale. Atât Republica Moldova, cât și Statele Unite au interesul comun de a întări securitatea regională, iar colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor grave contribuie la stabilitatea ambelor state.

Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Meghan Markle ar putea rămâne fără serialul Netflix. Decizia se ia de Crăciun
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA
Isărescu, cere „precauție” față de creșterea salariului minim. Ce spune despre cursul leu-euro și creșterea TVA

Parteneriatul include și programe de instruire, consultanță și asistență tehnică în domenii precum investigarea infracțiunilor financiare, consolidarea capacităților procurorilor și judecătorilor, precum și implementarea unor instrumente moderne de management al cauzelor.

Sursa foto: Ministerul Justiției

Un pas înainte în cooperarea strategică

Această întrevedere reflectă continuarea cooperării strategice între Statele Unite și Republica Moldova în domeniul justiției și securității, marcând un pas important în consolidarea unui sistem judiciar eficient și responsabil. Atât ministrul Vladislav Cojuhari, cât și Nick Pietrowicz au reiterat importanța unui dialog constant și a unui parteneriat solid, care să contribuie la întărirea statului de drept și protejarea drepturilor cetățenilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:26 - Trei membri ai rețelei rezerviștilor SRI și SIE, arestați
16:21 - Consumatorii din Sectorul 5, fără gaze din cauza unei conducte avariate de lucrătorii Apa Nova
16:15 - CSM acuză atacuri ale ONG-urilor la adresa ICCJ și susține că politicienii manipulează opinia publică
16:06 - Primele rezultate ale autopsiei în cazul fetiței moarte la o clinică stomatologică. Medicii, anchetați de două Colegii
15:59 - Ilie Bolojan indică singura condiție pentru ca actuala coaliție să funcționeze
15:53 - Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțate

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale