Washingtonul susține reformele în justiția de la Chișinău. Noi angajamente anunțate

Republica Moldova. Consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Ministerul Justiției al Republicii Moldova a fost discutată în cadrul întrevederii ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari, cu însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Întâlnirea a subliniat angajamentul continuu al Statelor Unite de a sprijini eforturile Moldovei de a crește eficiența și responsabilitatea sistemului său de justiție.

În cadrul discuțiilor, oficialii au pus accent pe măsurile necesare pentru întărirea capacităților instituționale, îmbunătățirea mecanismelor de transparență și implementarea bunelor practici internaționale în domeniul judiciar. Partea americană și-a reconfirmat disponibilitatea de a sprijini reformele care vizează modernizarea actului de justiție și adoptarea unor instrumente conforme standardelor internaționale.

De asemenea, întrevederea a inclus discuții privind consolidarea mecanismelor de responsabilizare a instituțiilor din sectorul justiției, astfel încât procesele judiciare să fie mai eficiente, iar încrederea publicului în sistem să crească. În acest context, sprijinul tehnic, schimbul de experiență și proiectele comune rămân priorități pe agenda bilaterală.

O componentă importantă a parteneriatului bilateral o reprezintă cooperarea în combaterea criminalității transnaționale. Atât Republica Moldova, cât și Statele Unite au interesul comun de a întări securitatea regională, iar colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor grave contribuie la stabilitatea ambelor state.

Parteneriatul include și programe de instruire, consultanță și asistență tehnică în domenii precum investigarea infracțiunilor financiare, consolidarea capacităților procurorilor și judecătorilor, precum și implementarea unor instrumente moderne de management al cauzelor.

Această întrevedere reflectă continuarea cooperării strategice între Statele Unite și Republica Moldova în domeniul justiției și securității, marcând un pas important în consolidarea unui sistem judiciar eficient și responsabil. Atât ministrul Vladislav Cojuhari, cât și Nick Pietrowicz au reiterat importanța unui dialog constant și a unui parteneriat solid, care să contribuie la întărirea statului de drept și protejarea drepturilor cetățenilor.