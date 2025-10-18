Warmer Bros. ar putea fi preluat pentru o sumă colosală

Warner Bros. Discovery ar putea fi achiziționată de Paramount Global pentru o sumă uriașă de aproximativ 60 de miliarde de dolari, potrivit unei analize realizate de Reuters. David Ellison, noul proprietar al Paramount și fiul fondatorului Oracle, Larry Ellison, intenționează să preia întregul grup Warner Bros. Discovery (WBD), care deține branduri emblematice precum HBO, CNN, studiourile Warner Bros. și platforma de streaming Max.

Ofertele anterioare ale lui David Ellison, evaluate la aproximativ 20 de dolari pe acțiune, au fost respinse de conducerea WBD. Surse apropiate negocierilor, susțin că Ellison ar putea apela direct la acționarii companiei, ocolind boardul de administrație, pentru a obține sprijin în vederea unei fuziuni.

Actualul CEO al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, preferă o strategie diferită, divizarea companiei. Zaslav susține separarea segmentelor profitabile, precum Max și studiourile de film, de rețelele de televiziune prin cablu, care înregistrează un declin accentuat.

Calculele financiare realizate de Visible Alpha estimează că platforma Max ar putea atinge un profit operațional (EBITDA) de 2,3 miliarde de dolari până în 2027, ceea ce i-ar conferi o valoare de circa 35 de miliarde de dolari la un multiplu de 15x.

Divizia de film, cu o bibliotecă vastă de titluri legendare, de la Casablanca la The Matrix, ar putea valora aproximativ 45 de miliarde de dolari. În schimb, rețelele de cablu, aflate pe o pantă descendentă, ar fi evaluate la 25 de miliarde.

După deducerea datoriilor nete de 31 de miliarde de dolari, valoarea totală a companiei s-ar ridica la aproximativ 74 de miliarde, sau 30 de dolari pe acțiune.

Cu un discount de 10% aplicat pentru riscurile de piață și timpul necesar finalizării tranzacției, suma realistă de achiziție ar fi de 60 de miliarde de dolari, echivalentul unui premium de 33% față de prețul actual al titlurilor WBD.