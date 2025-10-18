Social

Warmer Bros. ar putea fi preluat pentru o sumă colosală

Warmer Bros. ar putea fi preluat pentru o sumă colosalăSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Warner Bros. Discovery ar putea fi achiziționată de Paramount Global pentru o sumă uriașă de aproximativ 60 de miliarde de dolari, potrivit unei analize realizate de Reuters. David Ellison, noul proprietar al Paramount și fiul fondatorului Oracle, Larry Ellison, intenționează să preia întregul grup Warner Bros. Discovery (WBD), care deține branduri emblematice precum HBO, CNN, studiourile Warner Bros. și platforma de streaming Max.

Paramount își intensifică planurile pentru achiziția Warner Bros.

Ofertele anterioare ale lui David Ellison, evaluate la aproximativ 20 de dolari pe acțiune, au fost respinse de conducerea WBD. Surse apropiate negocierilor, susțin că Ellison ar putea apela direct la acționarii companiei, ocolind boardul de administrație, pentru a obține sprijin în vederea unei fuziuni.

Actualul CEO al Warner Bros. Discovery, David Zaslav, preferă o strategie diferită, divizarea companiei. Zaslav susține separarea segmentelor profitabile, precum Max și studiourile de film, de rețelele de televiziune prin cablu, care înregistrează un declin accentuat.

Platforma Max ar putea atinge un profit operațional enorm

Calculele financiare realizate de Visible Alpha estimează că platforma Max ar putea atinge un profit operațional (EBITDA) de 2,3 miliarde de dolari până în 2027, ceea ce i-ar conferi o valoare de circa 35 de miliarde de dolari la un multiplu de 15x.

HBO

HBO/ Sursa foto Googleplay

Divizia de film, cu o bibliotecă vastă de titluri legendare, de la Casablanca la The Matrix, ar putea valora aproximativ 45 de miliarde de dolari. În schimb, rețelele de cablu, aflate pe o pantă descendentă, ar fi evaluate la 25 de miliarde.

Valoarea totală a companiei ar putea crește

După deducerea datoriilor nete de 31 de miliarde de dolari, valoarea totală a companiei s-ar ridica la aproximativ 74 de miliarde, sau 30 de dolari pe acțiune.

Cu un discount de 10% aplicat pentru riscurile de piață și timpul necesar finalizării tranzacției, suma realistă de achiziție ar fi de 60 de miliarde de dolari, echivalentul unui premium de 33% față de prețul actual al titlurilor WBD.

