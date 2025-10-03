Social

Vreme rece în Capitală. Când vor avea bucureștenii căldură în locuințe

Vreme rece în Capitală. Când vor avea bucureștenii căldură în locuințe
După mai multe zile cu ploi și frig, toamna pare să se fi instalat complet în București. Temperaturile au coborât sub pragul de 10 grade, iar disconfortul termic se resimte tot mai puternic în apartamentele din Capitală. În acest context, compania Termoenergetica a venit cu precizări oficiale privind condițiile și momentul în care va fi pornit sistemul centralizat de termoficare.

Când vor avea bucureștenii căldură în locuințe

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a demarat pregătirile pentru noul sezon de încălzire, efectuând probele necesare în rețeaua de termoficare. Începând din 23 septembrie, instalațiile au fost umplute cu apă pentru testarea sistemelor și verificarea presiunii în rețelele interioare ale imobilelor.

Conform reglementărilor în vigoare, furnizarea oficială a căldurii trebuie să înceapă după trei zile consecutive în care temperatura medie zilnică nu depășește 10 grade Celsius.

Ajutorul de încălzire

Ce prevede legea

Conform normelor stabilite, sistemele centralizate de termoficare pornesc doar atunci când temperaturile nocturne se mențin scăzute pentru o perioadă de cel puțin trei nopți consecutive, media acestora fiind egală sau mai mică de 10 grade Celsius. Decizia urmărește să asigure confortul termic al locuitorilor și, în același timp, să evite consumul inutil de energie în perioadele cu variații bruște de temperatură.

În ceea ce privește oprirea furnizării căldurii, procedura este identică, însă inversată: autoritățile dispun sistarea încălzirii după ce, timp de trei nopți la rând, media temperaturilor în intervalul 20:00–06:00 depășește pragul de 10 grade Celsius.

Ce obligații au asociațiile de proprietari din Capitală

Înainte de pornirea sistemului centralizat de încălzire, asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile termice interne sunt funcționale și dacă eventualele lucrări din clădiri au fost finalizate.

„Vă reamintim că este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, a transmis Compania Municipală Termoenergetica București pe 18 septembrie.

 

