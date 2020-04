In plus, multe joburi nu ofera posibilitati concrete de promovare, asa ca tinerele risca sa ramana pe acelasi post si acelasi salariu multi ani la rand.

De aceea, ofertele de angajari in videochat suna din ce in ce mai tentant pentru tinerele din Bucuresti. Videochatul este unul dintre cel mai bine platite domenii din lume si foarte multe studiouri posteaza anunturi de angajare in care promit castiguri de zeci de mii de dolari pe luna si ore putine de munca.

Insa care este, de fapt, realitatea? Andra Chirnogeanu, managerul Studio 20, cel mai mare studio de videochat non-adult din Bucuresti, ne-au dezvaluit care sunt cu adevarat castigurile din acest domeniu. Iata ce am aflat!

Incasarile mari nu se obtin usor!

Daca ti-a atras atentia un astfel de anunt de angajare care promitea incasari fabuloase cu doar cateva ore de munca pe zi, trebuie sa stii ca lucrurile nu sunt atat de simple. Ca la orice loc de munca, si in videochat trebuie sa lucrezi minimum 8 ore pe zi pentru a te bucura de sume mari de bani. Toata lumea ar face videochat, daca in doar 4-5 ore petrecute pe zi in fata camerei web, ar castiga zeci de mii de dolari pe luna!

Modelele online de succes au dat dovada de multa ambitie si au incercat mereu sa se autodepaseasca, iar astfel au ajuns cunoscute in acest domeniu si duc o viata excelenta, in care isi pot permite orice lux. Este adevarat ca poti castiga pana la 10.000 de dolari daca lucrezi in acest domeniu, dar doar alaturi de studioul potrivit si cu multa ambitie. Chiar si in echipa Studio 20, cel mai mare studio de videochat din lume, este necesar sa fii implicata in aceasta activitate si sa perseverezi pana ajungi la castigurile dorite. Ai permanent in spate o echipa care stie cum sa-ti aduca succesul, dar este important sa dovedesti ca vrei sa fii din ce in ce mai buna si ca ai potential pentru a deveni un model de top. Vei beneficia de training si promovare, iar daca vei tine cont de sfaturile primite de la specialisti si iti vei pune in valoare atuurile, castigurile tale vor fi mai mari decat ai visat vreodata!

Nu te lasa pacalita de anunturile inselatoare de angajare in videochat, pentru ca vei risca sa ai o experienta neplacuta in acest domeniu si sa fii nevoita sa accepti un job slab platit care nu iti va oferi altceva decat stres si presiune.

Alege un studio cu renume care functioneaza legal, are traineri bine pregatiti, aparatura de ultima generatie si multa experienta in acest domeniu. Doar asa vei beneficia de trainingul si conditiile de lucru de care ai nevoie pentru a te bucura de castiguri uimitoare. Daca te simti pregatita sa cunosti noi culmi ale succesului, este timpul sa le alaturi echipei la Studio 20, un studio cu prestigiu care nu se bazeaza pe nuditate, ci pe inteligenta modelelor online! Aplica online aici.