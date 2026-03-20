Vouchere de 700 de lei pentru elevii din România. Pașii necesari pentru acordarea sprijinului financiar

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat vineri, 20 martie, majorarea valorii voucherelor acordate elevilor din învățământul privat, acestea ajungând la 700 de lei per copil. Programul va fi extins, astfel încât să includă mai mulți elevi din școlile private din municipiu și să sprijine participarea la activități culturale și sportive.

Primăria, condusă de Emil Boc, a actualizat regulamentul pentru stimulentele financiare. Pentru anul școlar 2025-2026, elevii de clasa a IX-a vor primi vouchere culturale, iar cei de clasa a III-a, vouchere sportive.

„Se aprobă acordarea de la bugetul local, pentru anul școlar 2025-2026, a unui sprijin financiar pentru elevii din clasele a IX-a, înmatriculați la unitățile de învățământ preuniversitar particular, acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, din municipiul Cluj-Napoca, în cuantum de 700 lei/elev, destinate achiziționării de servicii şi evenimente culturale”, conform deciziei.

Totodată, elevii de clasa a III-a vor beneficia de 700 de lei pentru a participa la activități sportive, inclusiv în cadrul cluburilor locale. Scopul este promovarea sportului, susținerea performanței și oferirea de oportunități pentru educația fizică în comunitate.

Anterior, în anul școlar 2024-2025, voucherele erau mai mici: 500 de lei pentru sport și 600 de lei pentru cultură. În vara anului trecut, primăria a decis creșterea acestora la 700 de lei pentru ambele categorii.

Pentru a primi banii, părintele sau tutorele trebuie să depună la școală o cerere însoțită de un extras de cont, în termen de 30 de zile de la începutul cursurilor. Unitățile de învățământ vor transfera sumele direct în conturile indicate.

Voucherele pot fi folosite pe tot parcursul anului școlar, inclusiv în vacanțe, pentru servicii culturale sau sportive. Până la 30 septembrie a anului următor, părinții trebuie să depună dovada utilizării fondurilor, iar sumele necheltuite vor reveni în bugetul școlii.

La nivel național, Programul „Vouchere culturale pentru elevi” a fost amânat de Guvern la începutul anului 2026, urmând să fie reluat abia în anul școlar 2027-2028. Măsura a fost justificată prin constrângerile bugetare ale sistemului de educație și pentru a limita cheltuielile statului.