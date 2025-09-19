Vodafone România anunță semnarea documentelor legale privind achiziția Telekom România

Compania Vodafone România a anunțat semnarea documentelor legale relevante ale tranzacției privind achiziția Telekom România Mobile Communications.

Valoarea totală a tranzacției de achiziție a companiei Telekom România este de 30 milioane de euro, sumă care se referă exclusiv la elementele achiziției destinate preluării de către Vodafone România.

La finalizarea acestei tranzacții, estimată pentru începutul lunii octombrie a acestui an, Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, inclusiv angajați, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică, cu excepția segmentului prepaid și a anumitor active preluate de Digi România.

Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacției nu produce efecte cu privire la clienții, angajații și partenerii Vodafone România.

După ce tranzacția se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit.

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizăm servicii mobile și fixe către peste 355 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte cinci și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Cablurile noastre submarine susțin o bună parte din traficul global de internet și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal.

Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 215 milioane de conexiuni, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 92 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.

Din adâncul apelor până la stele, misiunea noastră este să conectăm pentru un viitor mai bun. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.