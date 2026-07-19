Lumea boxului este în doliu după moartea sportivei americane Hannah Rapp. Pugilista în vârstă de 26 de ani, care în luna iunie a luptat pentru centura WBC la categoria pană, a decedat sâmbătă, în comitatul Brazos, statul Texas, după ce a fost lovită de un autoturism în timp ce mergea cu bicicleta, potrivit abc13.com.

Anchetatorii au anunțat că în legătură cu acest caz a fost arestat Charles Medina, în vârstă de 31 de ani, care este acuzat de omor din culpă. Circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate în continuare de autoritățile americane.

Hannah Rapp era considerată una dintre sportivele aflate în ascensiune în boxul feminin american. Înaintea ultimului său meci, aceasta avea un bilanț impresionant de opt victorii și un rezultat de egalitate în primele nouă confruntări la profesioniști.

Performanțele sale i-au adus titlul Federației Nord-Americane de Box (NABF) la categoria pană și oportunitatea de a lupta pentru centura mondială WBC. În iunie 2026, Rapp a înfruntat-o pe Tiara Brown pentru titlul mondial, însă a pierdut prin decizie unanimă, suferind prima înfrângere din carieră.

Deși nu a reușit să cucerească centura mondială, evoluția sa a fost apreciată în lumea boxului, iar specialiștii o considerau una dintre sportivele cu cel mai mare potențial din categoria sa.

Moartea lui Hannah Rapp a provocat reacții emoționante din partea oficialilor și a comunității boxului. Președintele World Boxing Council (WBC), Mauricio Sulaiman, a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria sportivei.

„A fost o sportivă excepțională, dar, mai presus de toate, un membru de neprețuit al familiei noastre a boxului. Ne alăturăm durerii care îi copleșește pe cei dragi, pe echipa ei și pe toți cei care au avut privilegiul să o cunoască și să o susțină de-a lungul strălucitei sale cariere”, a declarat Mauricio Sulaiman.

Și promotorul Most Valuable Promotions, compania care o reprezenta pe sportivă, a transmis un mesaj în care a descris-o pe Hannah Rapp drept o persoană talentată, muncitoare și apreciată de întreaga echipă.

Potrivit informațiilor comunicate de Biroul Șerifului din comitatul Brazos, incidentul s-a produs în cursul dimineții de sâmbătă. Hannah Rapp a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Charles Medina a fost reținut și este cercetat pentru omor din culpă. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind motivele producerii accidentului, iar investigația este în desfășurare.

Moartea sportivei reprezintă o pierdere importantă pentru boxul feminin american, într-un moment în care Hannah Rapp își construia una dintre cele mai promițătoare cariere din noua generație de pugiliste.