Actorul britanico-australian Terence Donovan, cunoscut pentru rolurile din serialele „Neighbours”, „Home and Away”, „Division 4” și „Cop Shop”, a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut de fiul său, actorul Jason Donovan, care a precizat că tatăl său s-a stins din viață în liniște, sâmbătă seara, la Melbourne, în Australia.

„Tatăl nostru a fost un om cu o personalitate uriașă, mai mare decât viața. A fost cel mai bun prieten al nostru... lumea noastră. Ne va lipsi enorm, dar ne găsim alinarea știind că am fost cu toții alături de el în ultimele sale zile”, au transmis Jason și fratele său, Paul, într-un mesaj comun, publicat de bbc.com.

Născut la Londra, Terence Donovan s-a mutat în Australia în adolescență. Și-a început cariera ca interpret muzical, înainte de a debuta ca actor la începutul anilor 1960.

La începutul anilor 1970 a obținut două dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, interpretându-l pe detectivul Mick Peters în serialul „Division 4”, iar ulterior pe detectivul-șef Vic Cameron în producția polițistă „Cop Shop”, două seriale extrem de populare în Australia în anii '70 și '80.

În anii '90, Donovan s-a alăturat distribuției serialului „Neighbours”, unde l-a interpretat pe Doug Willis, la scurt timp după ce fiul său, Jason Donovan, părăsise producția. Ulterior, a apărut și în serialul „Home and Away”, în rolul lui Al Simpson.

Pe lângă activitatea din televiziune, actorul a avut o carieră importantă și în cinematografie, jucând în filme precum „The Man from Snowy River” și „Breaker Morant”, dar și în numeroase spectacole de teatru.

În mesajul publicat după moartea tatălui său, Jason Donovan a spus că familia își găsește alinarea în faptul că acesta „a trăit viața la maximum”.

„Știm că a trăit viața din plin. Știa că viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Cât de norocoși am fost să avem un tată ca tine”, au transmis Jason și Paul Donovan.

Jason Donovan a amintit și de implicarea tatălui său într-o campanie desfășurată la începutul anilor 1970 pentru susținerea producțiilor australiene, într-o perioadă în care televiziunile difuzau în principal conținut importat din Statele Unite și Marea Britanie.

Actorul a participat la proteste și campanii prin care cerea ca posturile comerciale de televiziune să fie obligate să difuzeze producții locale.

„Rezultatul acelei campanii a fost introducerea obligației ca televiziunile comerciale să difuzeze povești australiene”, a scris Jason Donovan, alături de o fotografie în care tatăl său participa la un marș pe străzile din Melbourne, purtând un banner cu mesajul „T.V. MAKE IT AUSTRALIA NOW”.

Potrivit fiului său, implicarea lui Terence Donovan și a altor actori ai generației sale a contribuit la dezvoltarea industriei cinematografice australiene din anii '70 și '80, deschizând drumul unor filme devenite ulterior emblematice, precum „The Man from Snowy River”, „Breaker Morant”, „Picnic at Hanging Rock”, „Priscilla”, „Muriel's Wedding”, „Crocodile Dundee” și „Strictly Ballroom”.