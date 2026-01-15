Margot Robbie, desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. O altă actriță celebră, pe locul doi

Actrița australiană Margot Robbie a fost recent desemnată cea mai frumoasă femeie din întreaga lume, potrivit platformei de top Ranker. Clasamentul a luat în considerare opiniile publicului și voturile exprimate online, reflectând atât popularitatea, cât și aprecierea estetică a figurilor publice.

Margot Robbie, cunoscută pentru rolurile sale din filme precum Suicide Squad, Barbie sau I, Tonya, a câștigat atenția internațională nu doar prin talentul său actoricesc, ci și prin aparițiile elegante și stilul său distinctiv. Alegerea sa în fruntea listei subliniază recunoașterea globală a frumuseții și influenței sale.

Pe locul al doilea în top a fost plasată actrița americană Scarlett Johansson. Johansson, celebră pentru rolurile din filmele Marvel și pentru cariera sa prolifică în cinematografie, continuă să fie un nume de referință în industria de divertisment, admirată atât pentru talent, cât și pentru prezența sa carismatică.

Pe locul trei este cu Carina Zavline, una dintre cele mai faimoase influencerițe din lume.

Margot Elise Robbie s-a născut pe 2 iulie 1990, în Dalby, Queensland, Australia. A crescut într-o familie obișnuită australiană și a arătat încă din copilărie o pasiune pentru actorie și creativitate. Încă de tânără a urmat cursuri de actorie și și-a dezvoltat abilitățile, participând la piese de teatru locale.

Astăzi, Margot este recunoscută la nivel mondial ca actriță talentată și carismatică, dar și ca o figură influentă în industria cinematografică. Este admirată nu doar pentru frumusețea sa fizică, ci și pentru profesionalismul și seriozitatea cu care abordează fiecare rol.

Primul său succes major a venit prin serialul australian „Neighbours”, unde a jucat rolul lui Donna Freedman. Această experiență i-a deschis drumul către Hollywood, unde și-a construit rapid o carieră impresionantă.

În 2013, Margot Robbie a obținut recunoașterea internațională cu rolul Naomi Lapaglia în „The Wolf of Wall Street”, regizat de Martin Scorsese și alături de Leonardo DiCaprio. Interpretarea sa a fost lăudată de critici pentru naturalețea și carisma cu care a adus personajul la viață. Acesta a fost momentul în care lumea întreagă a început să o cunoască.

De atunci, ea a continuat să joace roluri complexe și variate, consolidându-și reputația de actriță versatilă și talentată. În 2017, rolul său din „I, Tonya”, în care a interpretat patinatoarea Tonya Harding, i-a adus prima nominalizare la Oscar pentru Cea mai bună actriță. Interpretarea a fost apreciată pentru profunzimea emoțională și pentru transformarea fizică realizată pentru personaj.

Margot Robbie a jucat în numeroase filme de succes, iar câteva dintre cele mai cunoscute sunt:

The Wolf of Wall Street (2013) – Naomi Lapaglia, rol care i-a adus recunoaștere internațională.

Suicide Squad (2016) – Harley Quinn, rol emblematic pentru franciza DC și cultura pop.

I, Tonya (2017) – Tonya Harding, care i-a adus nominalizarea la Oscar.

Once Upon a Time in Hollywood (2019) – Sharon Tate, într-un film regizat de Quentin Tarantino.

Birds of Prey (2020) – Harley Quinn, continuarea francizei DC cu un rol central.

Alte filme notabile: Focus (2015), The Legend of Tarzan (2016), Bombshell (2019), Barbie.