Violențe în Serbia: Susținătorii guvernului atacă protestatarii în Novi Sad

Situația politică din Serbia a cunoscut o escaladare periculoasă miercuri seara, după ce susținători ai Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, au atacat protestatarii antiguvernamentali în orașul Novi Sad.

Adepții SNS au aruncat torțe și petarde către manifestanți, ceea ce a determinat intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele. Tensiunile vin pe fondul protestelor care durează de nouă luni, declanșate de moartea a 16 persoane în urma prăbușirii acoperișului unei gări renovate din același oraș, în noiembrie anul trecut.

La o conferință de presă, președintele Aleksandar Vučić, însoțit de ministrul de interne Ivica Dačić, a declarat că „16 polițiști și aproximativ 60 de susținători ai SNS au fost răniți în Novi Sad”.

Președintele a sugerat că „un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate” a fost evitat și a promis că „persoanele care au încălcat legea vor fi arestate”. Imaginile surprinse de postul N1 arată cum din direcția sediului SNS au fost lansate artificii și petarde spre protestatari, unii dintre aceștia fiind ulterior văzuți cu fețele însângerate și acuzând că au fost loviți cu bâte.

Mişcarea de opoziție „Schimbare” a denunțat agresiunile, afirmând într-un comunicat că „atacurile cu dispozitive pirotehnice asupra oamenilor încalcă dreptul lor la viață și la protest”.

Situația tensionată s-a extins și în capitala Belgrad, unde poliția a împiedicat protestatarii să intre în zona unui parc din apropierea Parlamentului, ocupat încă din luna martie de susținători ai lui Vučić. În alte părți ale capitalei, manifestanții au fost opriți de poliție când au încercat să ajungă la sediile locale ale SNS.

Pe lângă Belgrad și Novi Sad, proteste similare au avut loc în orașele Kragujevac, Cacak, Niş și Vrbas, unde marți seara au fost semnalate ciocniri violente între protestatari și simpatizanți ai partidului de guvernământ. Studenții, care joacă un rol-cheie în organizarea protestelor, au lansat apeluri la mobilizare în toată țara pentru a denunța violențele și corupția din sistem.

Mass protests in Serbia: clashes erupt between demonstrators, police, and government supporters. More than 60 civilians and 16 police officers were injured during protests in Belgrade and Novi Sad, authorities said. The student- and opposition-led protests began after the… pic.twitter.com/RDsGP7IHtF — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Nemulțumirile populației sunt legate de presupusa corupție care ar fi stat la baza prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, dar și de lipsa de responsabilitate a autorităților.

Protestatarii cer alegeri anticipate, dorind înlăturarea președintelui Vučić și a SNS, aflați la putere de 13 ani. Organizațiile civice, studenții și opoziția îl acuză pe Vučić de „legături cu crima organizată, violență împotriva rivalilor și restricționarea libertății presei” acuzații pe care liderul sârb le respinge categoric.

Situația din Serbia rămâne tensionată, iar confruntările din această săptămână marchează unul dintre cele mai violente episoade de la declanșarea valului de proteste în toamna anului trecut, relatează Reuters.