Social

Violențe în Serbia: Susținătorii guvernului atacă protestatarii în Novi Sad

Violențe în Serbia: Susținătorii guvernului atacă protestatarii în Novi SadSursa foto: x
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Situația politică din Serbia a cunoscut o escaladare periculoasă miercuri seara, după ce susținători ai Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, au atacat protestatarii antiguvernamentali în orașul Novi Sad.

Serbia, zguduită de violențe

 Adepții SNS au aruncat torțe și petarde către manifestanți, ceea ce a determinat intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele. Tensiunile vin pe fondul protestelor care durează de nouă luni, declanșate de moartea a 16 persoane în urma prăbușirii acoperișului unei gări renovate din același oraș, în noiembrie anul trecut.

La o conferință de presă, președintele Aleksandar Vučić, însoțit de ministrul de interne Ivica Dačić, a declarat că „16 polițiști și aproximativ 60 de susținători ai SNS au fost răniți în Novi Sad”.

Președintele a sugerat că „un scenariu catastrofal planificat de cineva din străinătate” a fost evitat și a promis că „persoanele care au încălcat legea vor fi arestate”. Imaginile surprinse de postul N1 arată cum din direcția sediului SNS au fost lansate artificii și petarde spre protestatari, unii dintre aceștia fiind ulterior văzuți cu fețele însângerate și acuzând că au fost loviți cu bâte.

Cum a ajuns Trump să negocieze cu Putin. Drumul Moscovei spre statutul de superputere
Cum a ajuns Trump să negocieze cu Putin. Drumul Moscovei spre statutul de superputere
Situația dezastroasă la TVR. Pierderi în lanț, cheltuieli uriașe, schemă de conducere umflată. Singurul lucru mic: audiența
Situația dezastroasă la TVR. Pierderi în lanț, cheltuieli uriașe, schemă de conducere umflată. Singurul lucru mic: audiența

Protestele se extind în toată Serbia

Mişcarea de opoziție „Schimbare” a denunțat agresiunile, afirmând într-un comunicat că „atacurile cu dispozitive pirotehnice asupra oamenilor încalcă dreptul lor la viață și la protest”.

Situația tensionată s-a extins și în capitala Belgrad, unde poliția a împiedicat protestatarii să intre în zona unui parc din apropierea Parlamentului, ocupat încă din luna martie de susținători ai lui Vučić. În alte părți ale capitalei, manifestanții au fost opriți de poliție când au încercat să ajungă la sediile locale ale SNS.

Pe lângă Belgrad și Novi Sad, proteste similare au avut loc în orașele Kragujevac, Cacak, Niş și Vrbas, unde marți seara au fost semnalate ciocniri violente între protestatari și simpatizanți ai partidului de guvernământ. Studenții, care joacă un rol-cheie în organizarea protestelor, au lansat apeluri la mobilizare în toată țara pentru a denunța violențele și corupția din sistem.

Cereri pentru alegeri anticipate și acuzații grave la adresa guvernului

Nemulțumirile populației sunt legate de presupusa corupție care ar fi stat la baza prăbușirii acoperișului gării din Novi Sad, dar și de lipsa de responsabilitate a autorităților.

Protestatarii cer alegeri anticipate, dorind înlăturarea președintelui Vučić și a SNS, aflați la putere de 13 ani. Organizațiile civice, studenții și opoziția îl acuză pe Vučić de „legături cu crima organizată, violență împotriva rivalilor și restricționarea libertății presei”  acuzații pe care liderul sârb le respinge categoric.

Situația din Serbia rămâne tensionată, iar confruntările din această săptămână marchează unul dintre cele mai violente episoade de la declanșarea valului de proteste în toamna anului trecut, relatează Reuters.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:49 - Românul care primește cea mai mică pensie. Nu-i ajunge nici pentru un covrig
11:41 - Nicușor Dan: Securitatea Europei depinde de oprirea războiului din Ucraina
11:34 - Ianis Hagi, despre căderea de la Rangers, noua șansă primită de la Mircea Lucescu și viitorul club la care va evolua
11:26 - Pistă de biciclete între Bihor, Cluj și Alba, pe 227 km. Proiectul, contestat: o cale ferată cu valoare istorică, tra...
11:13 - Restaurantele unde vezi Insula Iubirii și îți întâlnești ispita preferată
11:05 - Violențe în Serbia: Susținătorii guvernului atacă protestatarii în Novi Sad

Proiecte speciale