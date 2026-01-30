Vremea Breaking news

Vine o primăvară cum n-a mai fost în România. Vremea la început de martie

Comentează știrea
Vine o primăvară cum n-a mai fost în România. Vremea la început de martieGhiocei. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Luna februarie 2026 va fi caracterizată de temperaturi ușor peste media obișnuită pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor țării, alături de precipitații abundente în intervalul 9–23 februarie. Potrivit ANM, vremea se va încălzi treptat pe parcursul următoarelor săptămâni.

Vremea se schimbă radical în următoarea perioadă

În prima săptămână a lunii, 2–9 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în zonele sudice. În schimb, în extremitatea de nord-est se vor înregistra temperaturi mai scăzute decât cele normale, iar în restul țării vor fi apropiate de medie.

În ceea ce privește regimul pluviometric, se estimează precipitații ușor deficitare în zonele montane și apropiate de normal în restul teritoriului.

ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Zonele în care apar ploi

În săptămâna 9–16 februarie, meteorologii prognozează temperaturi medii mai ridicate decât normalul în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare, în special în sudul țării.

Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme
RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme

Această tendință se va menține și în intervalul 16–23 februarie, când temperaturile medii vor rămâne peste valorile normale, iar ploile vor fi ușor excedentare în toate regiunile.

Cum va fi vremea de 1 Martie

Ultima săptămână a lunii, 23 februarie – 2 martie, va aduce temperaturi medii ușor peste normal pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte, în limite normale pentru această perioadă.

Urmează un weekend cu temperaturi scăzute

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ger, valabil până duminică, ora 18:00, avertizând că regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate. Fenomenele extreme vor include ger puternic și precipitații pe întreg teritoriul țării.

În sud-estul României se așteaptă ploi cu acumulări între 10 și 20 l/mp, iar izolat până la 25 l/mp. În restul regiunilor, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, sub formă de ninsoare în zonele montane și în Moldova și mixte în celelalte regiuni.

Meteorologii atenționează că se va forma polei și ghețuș, iar vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40–60 km/h.

Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime între -14 și -10 grade în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei. În cea mai mare parte a Moldovei, gerul va persista pe parcursul zilei de duminică. Vremea deosebit de rece se va menține până miercuri, 4 februarie, în special pe timpul nopții și dimineața.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:33 - Salariile românilor în acest an. BNR avertizează asupra costurilor cu forța de muncă
11:28 - Decizie în favoarea lui Brad Pitt în procesul cu Angelina Jolie
11:22 - Presiune uriașă pe șefa DHS. O serie de politicieni cer plecarea lui Kristi Noem
11:10 - RO e-Factura, obligatorie pentru persoane fizice. Obligații și sancțiuni pentru contribuabili și firme
11:10 - Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
11:02 - Democrații își pierd omul de bază, care a declanșat scandalul din Minnesota. Tim Walz își încheie cariera polică

HAI România!

Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale