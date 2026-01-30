Vine o primăvară cum n-a mai fost în România. Vremea la început de martie

Luna februarie 2026 va fi caracterizată de temperaturi ușor peste media obișnuită pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor țării, alături de precipitații abundente în intervalul 9–23 februarie. Potrivit ANM, vremea se va încălzi treptat pe parcursul următoarelor săptămâni.

În prima săptămână a lunii, 2–9 februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în zonele sudice. În schimb, în extremitatea de nord-est se vor înregistra temperaturi mai scăzute decât cele normale, iar în restul țării vor fi apropiate de medie.

În ceea ce privește regimul pluviometric, se estimează precipitații ușor deficitare în zonele montane și apropiate de normal în restul teritoriului.

În săptămâna 9–16 februarie, meteorologii prognozează temperaturi medii mai ridicate decât normalul în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare, în special în sudul țării.

Această tendință se va menține și în intervalul 16–23 februarie, când temperaturile medii vor rămâne peste valorile normale, iar ploile vor fi ușor excedentare în toate regiunile.

Ultima săptămână a lunii, 23 februarie – 2 martie, va aduce temperaturi medii ușor peste normal pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa, în mare parte, în limite normale pentru această perioadă.

Urmează un weekend cu temperaturi scăzute

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ger, valabil până duminică, ora 18:00, avertizând că regiunile extracarpatice vor fi cele mai afectate. Fenomenele extreme vor include ger puternic și precipitații pe întreg teritoriul țării.

În sud-estul României se așteaptă ploi cu acumulări între 10 și 20 l/mp, iar izolat până la 25 l/mp. În restul regiunilor, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, sub formă de ninsoare în zonele montane și în Moldova și mixte în celelalte regiuni.

Meteorologii atenționează că se va forma polei și ghețuș, iar vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40–60 km/h.

Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime între -14 și -10 grade în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei. În cea mai mare parte a Moldovei, gerul va persista pe parcursul zilei de duminică. Vremea deosebit de rece se va menține până miercuri, 4 februarie, în special pe timpul nopții și dimineața.