Viitorul fabricii Dacia de la Mioveni este pus sub presiune de costurile de producție, iar conducerea Renault Group cere măsuri urgente pentru menținerea competitivității uzinei din România. Directorul general al grupului francez, François Provost, solicită un acord pe termen lung între conducerea fabricii și sindicate, care să permită reducerea costurilor cu cel puțin 20%, obiectivul urmărit fiind de 30%. În paralel, acesta cere autorităților române să sprijine industria, în special prin măsuri care să reducă povara prețurilor la energia electrică.

François Provost a transmis că Renault dorește să își continue activitatea în România, însă a atras atenția că uzina de la Mioveni și-a pierdut avantajul competitiv în raport cu alte fabrici ale grupului. Pentru a schimba situația, sunt necesare măsuri care să vizeze atât organizarea producției și relațiile de muncă, cât și costurile suportate de întreaga industrie.

Miza este importantă pentru viitorul producției auto din România. Fabrica nu are încă garantate proiectele pentru următoarele generații Duster și Bigster, iar alte modele noi au fost repartizate unor uzine din străinătate. În același timp, producția de la Mioveni a scăzut, iar compania a lansat noi programe de plecări voluntare.

Șeful Renault cere un acord pe termen lung cu sindicatele pentru reducerea costurilor

François Provost susține că Renault Group își dorește să păstreze o activitate industrială solidă în România, dar consideră că situația actuală impune schimbări rapide. Directorul general a avertizat că rezultatele fabricii sunt îngrijorătoare și a cerut conducerii locale și reprezentanților salariaților să ajungă la un acord care să ofere stabilitate pe termen lung.

„Grupul Renault se simte angajat față de Dacia în România, pentru că în România, la Dacia, avem mulți angajați și ne simțim hotărâți să găsim o soluție pentru stabilizarea sustenabilității pe termen lung a operațiunilor noastre din România.

Dar rolul meu este și să avertizez și să înfrunt realitatea. Astăzi, operațiunile noastre din România nu mai sunt competitive și statistica este foarte îngrijorătoare”, a declarat directorul general al Renault Group, pentru Profit.ro.

Principalul obiectiv este reducerea rapidă a costului de producție al fiecărui automobil. Pentru atingerea acestuia, François Provost consideră necesară o înțelegere între conducerea fabricii și sindicate, care să stabilească reguli predictibile pentru următorii ani.

„Este o întrebare concretă: ce cer echipei locale de la Mioveni? Conducerea, pe de o parte, sindicatul pe de altă parte, trebuie să stabilească un acord de muncă pe termen lung pentru a reduce rapid cu 20% costul de producție al mașinii, cel puțin 20%”, a explicat Provost.

Șeful Renault a subliniat că solicitarea nu presupune diminuarea salariilor actuale. El consideră însă că negocierile privind majorările salariale și organizarea activității trebuie să ofere companiei mai multă flexibilitate.

„Desigur, nu cer să scadă salariul. Dar cer să găsesc un plan, flexibilitate, să fie mai rezonabil în ceea ce privește creșterea salariilor în fiecare an, să găsim o cale.

Știm cum să facem asta pentru că avem acest tip de acord peste tot în Europa, cu excepția României. Așa că acum este maxim urgent”, a declarat François Provost.

Directorul general afirmă că măsurile sunt necesare pentru a menține fabrica din Argeș și pentru a-i asigura perspective de dezvoltare.

„Este maxim urgent acum. Echipa, și aceasta este echipa internă, împreună vrem ca Mioveni să supraviețuiască. Vrem ca Mioveni să aibă un viitor luminos”, a afirmat acesta.

Reducerea costurilor nu vizează doar activitatea de asamblare a automobilelor. François Provost a arătat că obiectivul trebuie să includă și companiile care furnizează componente și servicii pentru uzina de la Mioveni.

„Vrem ca costul de producție să scadă cu minimum 20%, ar trebui să fie minus 30%. Și acest lucru este valabil pentru Mioveni, dar este și pentru furnizorii din întregul nostru ecosistem. Știu că este posibil pentru că am făcut asta în Spania acum mult timp și continuăm să o facem. Facem asta în Franța. Iar în Franța anul acesta producem plus 25% mașini electrice”, a explicat șeful Renault.

Acesta a invocat experiența altor uzine europene ale grupului, unde reorganizarea activității și acordurile pe termen lung cu angajații au contribuit la îmbunătățirea competitivității.

Cerințele vizează inclusiv activitatea de cercetare și dezvoltare din România. Echipele de inginerie trebuie să atingă un nivel de eficiență comparabil cu cel al centrelor Renault din China și India, inclusiv prin scurtarea perioadei necesare pentru dezvoltarea unor modele noi.

„Este valabil și pentru echipele noastre de R&D. Trebuie să demonstreze că sunt la același nivel de eficiență cu China sau chiar India, dezvoltându-se în doi ani, fiind foarte proactivi. Din ce am văzut în timpul vizitei mele, sunt foarte încrezător în inginerie”, a declarat Provost.

Prin urmare, planul de redresare nu se limitează la cheltuielile cu personalul. Productivitatea, eficiența furnizorilor și capacitatea echipelor tehnice de a dezvolta rapid produse noi fac parte din obiectivele stabilite de conducerea grupului francez.

François Provost consideră că autoritățile române au un rol important în redresarea competitivității industriei auto. Una dintre principalele probleme semnalate de acesta este costul energiei electrice, pe care îl consideră un dezavantaj pentru fabricile din România.

„Și ceea ce cer, din nou, cu umilință, pentru că eu, în calitate de companie, nu trebuie să cer nimic. Sugerez doar ca guvernul român să ia o decizie de a ajuta industria voastră, mai ales când prețul electricității în România este cel mai ridicat din toată Europa. Așa că poate găsim niște modalități să ajute industria”, a declarat șeful Renault Group.

Problema costurilor industriale a fost semnalată anterior și de alți reprezentanți ai companiei. În martie 2026, Thierry Charvet, directorul responsabil de operațiunile industriale și lanțul de aprovizionare al Renault, atrăgea atenția că atât costurile salariale, cât și cele energetice de la Mioveni s-au dublat în ultimii ani.

La rândul său, Mihai Bordeanu, directorul Dacia România, a criticat în repetate rânduri lipsa unor măsuri suficiente pentru susținerea industriei auto. Printre problemele invocate s-au numărat prețurile energiei, infrastructura și lipsa predictibilității economice.

Solicitările conducerii Renault pun astfel presiune atât pe companie și sindicate, cât și pe autoritățile române, cărora li se cere să contribuie la crearea unor condiții mai favorabile pentru producția industrială.

Avertismentele lui François Provost vin după mai multe decizii industriale care au limitat perspectivele fabricii de la Mioveni.

Noul model Dacia Striker, destinat extinderii mărcii în segmentul compact, a fost alocat producției din Turcia. În același timp, următoarea generație a modelului electric de mici dimensiuni Spring urmează să fie fabricată în Slovenia.

În aceste condiții, activitatea de asamblare de la Mioveni se bazează în prezent pe Duster și Bigster. Cu toate acestea, fabrica nu are încă asigurată producția viitoarelor generații ale celor două modele.

În septembrie, Mihai Bordeanu a avertizat că uzina nu va primi proiecte noi până în 2030 dacă nu vor fi stabilite obiective clare pentru îmbunătățirea competitivității.

„Până nu clarificăm axul de competitivitate, până la final de 2030, cu niște jaloane de ameliorare clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis pentru a intra în producție la Mioveni”, declara acesta.

Potrivit directorului Dacia România, deciziile referitoare la următoarele generații Duster și Bigster nu au fost luate. Fabrica din Argeș trebuie, așadar, să demonstreze că poate concura cu celelalte unități ale grupului pentru obținerea viitoarelor proiecte.

Evoluția producției arată că uzina traversează o perioadă dificilă. Potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), la Mioveni au fost fabricate 297.182 de autoturisme în 2025, față de 309.432 în 2024 și peste 322.000 în 2023.

Tendința descendentă a continuat și în prima jumătate a anului 2026. În primele șase luni, fabrica a produs 129.404 automobile, pe fondul reducerii activității din industria auto națională.

Conducerea Dacia a decis și suspendarea producției în zilele de 9 și 12 octombrie 2026, pentru adaptarea activității la volumul comenzilor. Potrivit reprezentanților sindicali, ritmul zilnic de producție a coborât de la 1.160 de automobile în iulie la aproximativ 1.060.

În paralel, compania a lansat un nou program de plecări voluntare, al treilea din acest an, pentru ajustarea numărului de angajați la nivelul actual al activității.

Importanța economică a uzinei rămâne însă considerabilă. Datele Renault Group arată că fabrica avea 6.096 de angajați la sfârșitul anului 2025, iar peste 88% dintre automobilele produse la Mioveni sunt destinate exportului.

La aceste locuri de muncă se adaugă cele din rețeaua furnizorilor și din celelalte activități ale grupului Renault din România. Orice schimbare majoră a volumului de producție poate avea, astfel, efecte și asupra companiilor care depind de activitatea uzinei.

În pofida problemelor semnalate, directorul general Renault Group susține că România are resursele umane și industriale necesare pentru îmbunătățirea competitivității.

François Provost a anunțat că intenționează să revină în țară în următoarele luni și speră ca, până atunci, conducerea companiei, sindicatele și autoritățile să găsească o soluție pentru viitorul fabricii.

„Sincer vorbind, avem oameni foarte buni în România, cu abilități foarte bune. Cred că este perfect realizabil. Și plănuiesc să vizitez din nou România în lunile următoare”, a declarat acesta.

Șeful Renault și-a exprimat disponibilitatea de a avea discuții cu președintele României și cu viitorul Guvern, pentru stabilirea unor măsuri care să permită menținerea competitivității uzinei.

„Sper ca în această vizită să putem sărbători noua viziune pentru Dacia în România cu oamenii noștri, cu furnizorii noștri, dealerii noștri și, de asemenea, dacă președintele și guvernul acceptă, să avem câteva întâlniri pentru a spune, împreună, «bine, acum știm cum să asigurăm competitivitatea Renault în România». Acesta este planul”, a încheiat François Provost.

Viitorul uzinei de la Mioveni depinde, astfel, de rezultatul negocierilor privind costurile, de sprijinul pe care îl va primi industria și de capacitatea fabricii de a obține noi proiecte de producție. Reducerea cheltuielilor este prezentată de conducerea Renault drept o condiție esențială pentru păstrarea unui rol important al României în strategia industrială a grupului.