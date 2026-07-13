Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară de 5.000 de lei și de o serie de drepturi suplimentare. Actul normativ va intra în vigoare începând cu anul 2027. Patru persoane au murit în acele zile prin împușcare, iar alte 1.388 au fost rănite, potrivit informațiilor oficiale.

Legea se aplică persoanelor considerate victime ale evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990. În această categorie sunt incluse:

-urmașii persoanelor care și-au pierdut viața în timpul violențelor; persoanele rănite; -persoanele care au fost arestate sau reținute în timpul Mineriadei.

Una dintre cele mai importante prevederi ale legii este acordarea unei indemnizații reparatorii lunare în valoare de 5.000 de lei.

Începând cu al doilea an de la acordarea acesteia, suma va fi indexată anual, din oficiu, în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul precedent.

Persoanele încadrate în această categorie vor beneficia de acces gratuit la servicii medicale și tratamente.

De asemenea, legea le oferă posibilitatea de a se pensiona cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Legea mai prevede o serie de drepturi și scutiri, printre care:

-acordarea gratuită a unui loc de veci; -scutirea de la plata impozitelor și taxelor pentru o locuință și terenul aferent; -scutirea de taxe pentru un autoturism hycomat sau hidramat ori pentru un mototriciclu aflat în proprietate sau coproprietate cu soțul ori soția; -scutirea de taxele de înmatriculare pentru un singur autoturism adaptat.

Beneficiarii legii vor avea dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun. Totodată, vor putea efectua 12 călătorii gratuite pe an, dus-întors, la clasa I, cu toate categoriile de trenuri de călători.

Aceste facilități se acordă și însoțitorului persoanelor încadrate într-un grad de invaliditate sau al celor care, din motive medicale, au nevoie de însoțitor.

Legea promulgată de președintele Nicușor Dan va intra în vigoare începând cu anul 2027 și stabilește pentru prima dată un cadru de despăgubire și sprijin pentru victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990.