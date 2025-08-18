Politica Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita, candidata PAS la alegeri, a devenit mamă pentru prima oară







Republica Moldova. Vicecampioana olimpică Anastasia Nichita a devenit mămică pentru prima oară. Luptătoarea, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a adus pe lume o fetiță și a postat un video emoționant pe rețelele de socializare, în care face marele anunț. În imagini apare mâna Anastasiei și a lui Mircea, care se unesc cu bebelușul nou-născut.

„Primul tău strigăt ne-a făcut cei mai fericiți! Te iubim atât de mult! Bine ai venit fetița noastră!”, a scris Anastasia pe pagina sa de Facebook.

Anastasia Nichita a anunțat că va deveni mămică în luna martie, iar în luna mai, aceasta și-a unit destinul cu sportivul Valeriu Mircea. Cei doi au organizat una dintre cele mai fastuoase nunți ale anului 2025.

Nichita a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce în finala categoriei de greutate de 57 de kg a fost învinsă de japoneza Tsugumi Sakurai. Este primul argint al Moldovei după o pauză de 24 de ani, potrivit Comitetului Național Olimpic.

Luptătoarea, care va candida pe lista PAS la alegerile parlamentare din toamnă, a făcut publică și declarația de avere. Angajată a Inspectoratului Poliției de Frontieră, Anastasia Nichita a declarat pentru anul 2024 un salariu anual la locul de muncă în valoare de 140.130 de lei.

Cele mai mari venituri provin însă din performanțele sportive. Pentru titlul de vicecampioană olimpică la Paris, Nichita a fost recompensată de stat cu suma de 2.600.000 lei, iar bursa obținută de la Ministerul Educației și Cercetării i-a mai adus 493.200 lei. Totodată, a obținut bursă de la Comitetul Național Olimpic Sportiv, care i-a adus venit anual de 4.200 de dolari.

Nichita mai indică în declarația de avere sume din colaborări cu diferite branduri, dar și premiile oferite soțului Valeriu Mircea în celebra promoție de arte marțiale mixte Konfrontacja Sztuk Walki, care au adus venituri de 80.000 de euro.

Printre bunuri, Nichita declară un apartament cumpărat în anul 2023 pentru 1.370.000 lei. De asemenea, sportiva deține două automobile. Un Porsche cumpărat anul acesta în valoare de un milion de lei și un Bentley din 2009, procurat în 2024 în valoare de 45.000 de euro.

Printre activele financiare, Anastasia Nichita indică și 8 conturi la două bănci din capitală, cu sume simbolice.

Anastasia Nichita, vicecampioană europeană și mondială, se va regăsi pe listele PAS la alegerile parlamentare din toamnă.

„Republica Moldova are nevoie de o continuitate și de un ritm mai alert în tot ceea ce înseamnă sportul. Și cine poate înțelege mai bine nevoile reale ale sportivilor, dacă nu un sportiv care a trăit acele realități?”, a afirmat Nichita, subliniind dorința sa de a contribui activ la dezvoltarea sportului în țară.

Anastasia Nichita este singurul copil rămas în viața femeii. Fratele Anastasiei a murit în urmă cu câțiva ani, iar mama lor a rămas singură. În mai multe interviuri, sportiva a povestit despre copilăria grea. Părinții au divorțat devreme, iar mama, rămasă singură cu doi copii, muncea pe salarii modeste, spălând podelele în căminul cultural al satului. Ulterior, a fost nevoită să plece peste hotare pentru a le trimite bani, haine și jucării copiilor. Anastasia și fratele ei au fost crescuți de bunici.