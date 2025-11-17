Viață de lux pe spatele bărbaților. O influenceriță stă în case de lux gratis

O influenceriță din Australia care nu are casă a explicat metoda prin care evită plata chiriei, dar rămâne în locuințe confortabile. Emily Webb, în vârstă de 25 de ani, a povestit urmăritorilor săi de pe TikTok, unde are 66.000 de urmăritori, că nu plătește niciodată chirie și folosește bărbați pentru a avea unde sta.

Ea a explicat că folosește aplicațiile de întâlniri pentru a-i cunoaște și apoi încearcă să rămână cât mai mult timp la ei, deși recunoaște că poate rezista doar câteva zile la rând.

„Dacă sunteți noi aici, sunt fără casă. Acesta este unul dintre apartamentele prietenilor mei, el este în cealaltă cameră. Dar nu pot să cred că am aruncat bani pe chirie atâta timp. Life hack, dacă ești frumoasă, nu plăti niciodată chirie”.

Influencera, care are și o pagină de succes pe OnlyFans cu peste 100.000 de urmăritori, a explicat că motivul pentru care nu are casă, deși câștigă mii de dolari online, este criza locuințelor din Australia. Ea a aplicat pentru mai multe apartamente, oferindu-se să plătească chiria chiar și pentru 6–12 luni în avans, însă fără succes.

În prezent, Emily locuiește în mașina sa, la prieteni sau la bărbați cu care iese la întâlniri. Ea a spus că folosește ceea ce numește „pretty privilege” (privilegiul frumuseții) pentru a convinge bărbații să o lase să stea la ei. De obicei, stă la prieteni de patru ori pe săptămână și merge la întâlniri de aproximativ trei ori pe săptămână.

Urmăritorii săi de pe TikTok au avertizat-o că nu este normal ce face și că frumusețea e trecătoare. Aceștia au sfătuit-o să fie foarte atentă și să economisească bani.

„Joacă-te cu focul, e un joc foarte periculos…”. „Sper că ești bine. Dacă ești în Melbourne, ești binevenită să stai la mine”. „Frumusețea se estompează repede, așa că sper să ai economii bune și un plan de rezervă pentru viitor. Te rog, ai grijă de tine acolo”.

În ciuda criticilor, Emily Webb rămâne optimistă și speră să își găsească în curând un apartament stabil, așteptând răspunsuri la mai multe aplicații de închiriere, dar și de dating.