International Vestiarul lui PSG era un cuib de viespi. Relația dintre Messsi și Mbappe, explozivă







PSG a fost subiectul unei discuții în cadrul unui podcast găzduit de fostul câștigător al Cupei Mondiale Romário, în care Neymar, jucător brazilian, a vorbit despre perioada petrecută la club, precum și despre dinamica relației dintre Kylian Mbappé și Lionel Messi, abordând și tema orgoliilor din rândul sportivilor.

Mbappé, „Băiatul de Aur”

În cadrul unui interviu acordat lui Romario, sportivul brazilian, în vârstă de 32 de ani, a discutat despre relația sa cu Kylian Mbappé la PSG, care, deși era bună, s-a schimbat la venirea jucătorului argentinianului Messi.

„Am chestiile mele cu el, ne-am certat puțin, dar el a fost esențial pentru noi când a venit. Obișnuiam să îl numesc "Băiatul de Aur". Întotdeauna am jucat cu el, am spus că va fi unul dintre cei mai buni. L-am ajutat mereu, am vorbit cu el, a venit la mine acasă, am luat cina împreună”, susține jucătorul.

Cum l-a schimbat sosirea lui Messi pe Mbappé

Neymar și Mbappé au fost transferați la PSG în 2017, iar Messi li s-a alăturat patru ani mai târziu

„Am avut câţiva ani buni împreună, dar după sosirea lui Messi, el (Mbappé) a fost un pic invidios. Nu a vrut să mă împartă cu nimeni. Şi apoi au existat câteva dispute, o schimbare de comportament”, precizează acesta.

Neymar: „Există orgolii uriaşe aproape peste tot”

La un an de la transferul său de la PSG la Al-Hilal, vedeta a comentat dificultățile colective care au fost întâmpinate de echipa pariziană, atribuindu-le personalităților puternice ale jucătorilor.

„Este bine să ai orgolii, dar trebuie să realizezi că nu le poţi controla”, explică el. „Nu poţi juca singur. Ai nevoie de un alt om alături de tine. Există orgolii uriaşe aproape peste tot, nu poate funcţiona. Dacă nimeni nu aleargă şi nimeni nu ajută, este imposibil să câştigi ceva”, explică acesta, nemenționând un sportiv anume, relatează Espn.com