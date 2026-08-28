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Vești proaste pentru persoanele cu dizabilități din București. CGMB a suspendat stimulentul financiar până în 2030

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Vești proaste pentru persoanele cu dizabilități din București. CGMB a suspendat stimulentul financiar până în 2030Bani. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Consiliul General al Municipiului București a aprobat suspendarea acordării stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap până la data de 1 noiembrie 2030. Decizia a fost adoptată cu 28 de voturi pentru și 4 împotrivă, în urma unui vot secret propus de consilierul general Andrei Badiu.

Măsura vizează atât înregistrarea de noi cereri, cât și plata ajutorului către beneficiarii eligibili existenți deja în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Vești proaste pentru persoanele cu dizabilități din București. CGMB a suspendat stimulentul financiar până în 2030

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că decizia este necesară din cauza restanțelor financiare acumulate de administrația locală. Persoanele adulte cu dizabilități vor primi câte 250 de lei lunar, sumă destinată acoperirii treptate a datoriilor vechi.

"Aceste ajutoare, denumite stimulente - fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume - prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025", a spus el.

Edilul a avertizat că menținerea hotărârii în forma inițială ar fi dus la creșterea necontrolată a datoriilor și la aplicarea de penalități financiare.

Plăți eșalonate și suspendarea noilor dosare

Conform planului prezentat de municipalitate, deblocarea automată a hotărârii va avea loc doar după achitarea integrală a sumelor restante către beneficiari.

„De acum înainte, ne asumăm că aceşti bani vor fi plătiţi lună de lună. Şi în momentul în care va fi plătită ultima tranşă - şi am calculat că va fi în octombrie 2030 - automat se va de-suspenda hotărârea şi va merge mai departe. Vă rog să suspendăm aplicabilitatea ei, ca să nu mai primim alte dosare, pentru că nu le putem duce. Şi eu mă angajez în faţa oamenilor, în faţa celor cărora le datorăm aceşti bani, că în fiecare lună vom plăti aceşti bani. Până acum nu au fost plătiţi în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde”, a spus Ciucu, potrivit Agerpres.

Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, pleaca de la sediul DNA, in Bucuresti, 17 iunie 2026.Inquam Photos / Octav Ganea

Găul bugetar și presiunea instanțelor de judecată

Datele din referatul de aprobare arată că programul a adunat întârzieri de peste 650.000.000 lei până la 31 iulie 2026, ceea ce echivalează cu aproximativ 25 de luni de plăți neefectuate pentru circa 52.000 de persoane. Plățile au fost oprite din noiembrie 2025 din cauza lipsei creditelor bugetare, în condițiile în care costul lunar al programului este de 26.000.000 lei.

Măsura vine și în contextul în care Tribunalul București a obligat instituția la plata integrală a sumelor, stabilind că lipsa banilor nu este un motiv justificat.

„Instanţa a precizat că obligaţia de plată subzistă până la 'modificarea condiţiilor legale de acordare'. Prezenta suspendare constituie exact această modificare a condiţiei legale pe care instanţa o menţionează ca temei de încetare a obligaţiei de plată lunară”, prevede documentul oficial.

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