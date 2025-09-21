Forțele armate din Venezuela coordonează instruirea civililor. Teama de război e tot mai mare

Venezuela a organizat sâmbătă o zi de instruire militară pentru civili, ca parte a eforturilor regimului comunist condus de Nicolás Maduro de a consolida controlul autoritar și de a proiecta putere în fața presiunii internaționale, potrivit Le Monde.

Exercițiile au inclus manipularea armelor, tactici de „rezistență revoluționară” și instruire ideologică, coordonate de armata venezueleană.

Acțiunile vin după ce Statele Unite au desfășurat nave de război și avioane F-35 în zona Caraibelor într-o operațiune oficial prezentată drept combaterea traficului de droguri.

Washingtonul acuză regimul venezuelean că a facilitat traficul de droguri către SUA și că a folosit resursele statului pentru îmbogățirea cercurilor de putere ale lui Maduro.

Ministrul Apărării venezuelean, Vladimir Padrino López, a descris operațiunile americane drept „război nedeclarat”, în încercarea de a justifica mobilizarea civililor.

În cartierul Petare din Caracas, cursurile militare au fost organizate pe principala arteră a zonei, unde civilii voluntari au fost învățați să folosească arme, să aplice prim ajutor și să urmeze instruirea ideologică promovată de regim.

Prezența civililor în exercițiile militare face parte din strategia lui Maduro de a menține loialitatea populației și de a descuraja opoziția internă, în special după protestele masive din 2024 împotriva realegerii sale, considerate frauduloase de opoziție și de comunitatea internațională.

Paradele militare din capitală au fost reduse, cu aproximativ 25 de vehicule blindate, dar instruirea a continuat în mai multe cartiere.

Exercițiile s-au extins și în San Cristobal și Barinas, unde participarea a fost mai redusă.

Pe coaste, bărci civile au fost coordonate cu navele militare, iar televiziunea de stat a transmis imagini cu exercițiile ca dovadă a unei „revoluții militare” promovate de stat.

Venezuela a desfășurat și exerciții de trei zile pe insula La Orchila, ca semnal de putere regională și de intimidare.

În paralel, SUA continuă presiunile diplomatice și economice asupra regimului, inclusiv prin repatrierea migranților și sancțiuni asupra comerțului cu petrol.

Canalul de YouTube al lui Maduro a dispărut sâmbătă, fără explicații oficiale, într-o perioadă de control tot mai strict al informațiilor de către stat.