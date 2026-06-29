PSD nu-l va vota premier pe Siegfrid Mureșan, anunță partidul. Mesajul lansat de PSD vine în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, după ce PNL, USR și UDMR și-au anunțat susținerea pentru candidatura liberalului la funcția de prim-ministru.

Social-democrații susțin că acesta nu ar trebui să ajungă în fruntea Executivului.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă!. Nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României”, arată aceștia.

În mesaj, PSD formulează o serie de acuzații la adresa lui Siegfried Mureșan, afirmând că „a ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti”, și că a fost „pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu”.

Social-democrații mai susțin că europarlamentarul „a votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European”, în contextul Acordului Mercosur, și că „a lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România”.

Totodată, PSD îl descrie pe Mureșan drept „rupt total de viața din România”, „un om de la Bruxelles cu zero cunoștințe despre realitățile din România”, dar și „profund anti-american” și „omul lui Bolojan”.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, a adăugat el.

Raspunsul liberalilor a venit prin deputatul PNL Ionel Bogdan.

„Agresorul este protejat. Victima este arătată cu degetul, stigmatizată și făcută responsabilă pentru ceea ce i s-a întâmplat. Cu toate acestea, victima continuă să caute soluții, dialog și înțelegere. Agresorul nu vrea doar să scape nepedepsit. Vrea ca victima să fie pedepsită în locul lui. Iar judecătorul, atent și imparțial, pare să aștepte ca victima să-și ceară scuze, să-și retragă plângerea și să accepte singură sancțiunea”, a scris deputatul liberal.

La finalul mesajului, Ionel Bogdan a menționat că este vorba despre un pamflet.

„Această scriere este un pamflet. P.S. Orice asemănare cu persoane, situații sau evenimente reale este pur întâmplătoare”, au mai spus aceștia.

Înaintea reacției PSD, Siegfried Mureșan l-a criticat pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, susținând că acesta nu poate recâștiga încrederea partenerilor europeni din cauza rolului avut în adoptarea OUG 13.

„Încrederea la nivel european se câștigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni”, a scris europarlamentarul PNL.