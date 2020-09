Groupe Renault Romania a înregistrat vânzări-record de 30 de maşini pe zi pe cele două platforme de e-Commerce lansate acum doi ani, potrivit unui comunicat al companiei. O parte dintre clienţi au optat şi pentru livrarea la domiciliu, un serviciu opţional oferit celor care doresc sa reducă interacţiunea fizică sau efortul deplasării la un showroom.

Iar o parte dintre aceştia au optat şi pentru livrarea la domiciliu, ca dovadă că metoda este un real succes. Până în acest moment, peste 2.500 de clienţi au ales să achiziţioneze un automobil Dacia sau Renault prin intermediul platformelor de e-Commerce.

„Suntem într-o perioadă foarte provocatoare din punct de vedere al experienţei digitale, iar industria auto nu face excepţie. Am lansat cele două platforme de e-Commerce în urmă cu doi ani, înainte sa fim determinaţi de contextul special să ne orientam către aceasta zonă. A devenit rapid un atu, pentru că am înţeles din vreme ce nevoi şi ce aşteptări au clienţii noştri într-un astfel de parcurs. Dovada că am aplicat o bună strategie o constituie numărul mare, în continuă creştere, de achiziţii online pe care le vedem în fiecare zi”, a declarat Mihai Tănase, Head of Digital Dacia & Renault.

Procedura de achiziţie este intuitivă şi rapidă, fără a necesita cunoştinţe deosebite de utilizare a unor aplicaţii sau programe speciale

Fiecare client poate consulta ofertele disponibile pe site-uri cu ajutorul mai multor filtre de selecţie (model, preţ, culoare, tip combustibil, transmisie, capacitate cilindrică), astfel încât alegerea să fie cât mai potrivită nevoilor lui. Apoi acesta poate finaliza procedura, plătind factura finală a vehiculului sau îşi poate rezerva autoturismul selectat, achitând o taxă de 500 de euro (TVA inclus).

Plata se face cu ajutorul unui card bancar de credit sau debit, prin intermediul unui procesator securizat de plăţi. Atât contractul, cât şi factura se vor transmite electronic de către un agent autorizat, ales în prealabil de client.

Pentru a facilita accesul tuturor clienţilor şi a oferi detalii utile, Groupe Renault derulează în această perioadă o campanie de promovare sub conceptul „Eu aleg online”.

