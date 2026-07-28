Valul de imagini și videoclipuri false generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) complică intervențiile în timpul dezastrelor naturale, avertizează experți citați de BBC.

În ultimele luni, furtunile și inundațiile au fost însoțite de numeroase materiale fabricate, distribuite pe rețelele sociale, care au alimentat panica și au îngreunat eforturile autorităților.

Fenomenul a fost observat în mai multe regiuni afectate de vreme extremă, unde conținutul fals a prezentat situații inexistente, de la presupuse victime și zone complet inundate până la informații inventate despre operațiunile echipelor de salvare.

Specialiștii avertizează că accesul facil la instrumente de inteligență artificială face ca producerea unor astfel de materiale să devină tot mai simplă și mai rapidă.

Potrivit BBC, numeroase postări distribuite online au prezentat imagini cu presupuse cadavre plutind în apele revărsate, scene cu inundații severe în zone care nu au fost afectate și videoclipuri cu informații false despre intervențiile autorităților.

În unele localități, clipurile care anunțau în mod eronat pene de curent iminente au determinat locuitorii să cumpere în grabă apă, alimente și alte produse de urgență, de teama unei crize.

Un alt exemplu a apărut după inundațiile produse la începutul lunii iulie în orașul Hengzhou, din provincia Guangxi. După ce sute de șerpi au scăpat de la o fermă de reproducere în urma viiturilor, pe rețelele sociale au circulat imagini false care susțineau că și crocodili ar fi fost eliberați într-un râu din zonă.

În contextul evacuărilor și al intervențiilor de salvare, autoritățile încearcă să reducă impactul dezinformării, care poate provoca panică și poate afecta gestionarea situațiilor de urgență.

„Mulți dintre acești creatori de conținut folosesc știrile despre dezastre pentru a câștiga urmăritori, știind că materialele mai senzaționale sau exagerate vor aduna mai multe aprecieri și vizualizări. Ei fabrică în mod deliberat informații pentru a atrage atenția oamenilor”, a declarat Huang Zhihua, adjunctul responsabil cu securitatea publică online din cadrul Poliției Zhejiang.

În ultimele săptămâni, autoritățile au anunțat că au arestat și sancționat persoane implicate în producerea și distribuirea de știri și videoclipuri false. În funcție de gravitatea faptelor, sancțiunile au inclus amenzi și reținerea în vederea urmăririi penale.

Specialiștii avertizează că dezvoltarea inteligenței artificiale schimbă radical amploarea fenomenului dezinformării.

Profesorul Chen Bin afirmă că instrumentele de IA permit oricărei persoane să creeze rapid conținut fals, fără cunoștințe tehnice avansate.

„Persoanele nu mai au nevoie de competențe tehnice sofisticate. Prin simple instrucțiuni adresate instrumentelor de inteligență artificială, ele pot genera rapid texte, imagini, materiale audio și video convingătoare, extrem de realiste, dar complet fabricate și produse la scară largă”, a explicat acesta.

Experții consideră că etichetarea conținutului generat cu inteligență artificială reprezintă un pas util, însă avertizează că aceste marcaje pot fi eliminate prin editarea materialelor.

În opinia specialiștilor, combaterea fenomenului necesită sisteme oficiale de avertizare mai eficiente, verificarea atentă a surselor și a locațiilor din imagini, precum și o mai bună educare a publicului pentru identificarea conținutului manipulat.

Totodată, aceștia estimează că volumul și viteza de propagare a dezinformării generate cu ajutorul AI vor continua să crească, iar evenimente precum alegerile, urgențele de sănătate publică, conflictele armate și dezastrele naturale vor rămâne principalele ținte ale campaniilor de manipulare online.