Vacanțe cu capcane. Turiștii moldoveni, păcăliți cu oferte fierbinți

Tot mai mulți turiști moldoveni cad în plasa unor escrocherii bine puse la punct, atrăși de oferte aparent atractive pentru vacanțe. Potrivit președintelui Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, așa-numitele „oferte fierbinți" pot ascunde riscuri majore.

Alexa avertizează că, din 2018, licența de turism nu mai este obligatorie, iar acest lucru a dus la o creștere semnificativă a numărului de agenții. Dacă în trecut erau aproximativ 380 de firme în domeniu, astăzi sunt în jur de 1200. Multe dintre acestea nu sunt înregistrate centralizat, ceea ce îngreunează identificarea celor serioase.

Situația este exploatată de persoane care promit vacanțe la prețuri incredibile, dar care dispar cu banii clienților. Aceștia cer plata integrală a pachetului, chiar dacă plecarea este programată peste câteva luni, a menționat Ion Alexa într-o discuție cu IPN.

În ultimele luni, ANAT a primit mai multe sesizări de la persoane care au pierdut între 600 și 900 de euro, după ce au plătit integral pentru ofertele fierbinți promise de agenții dubioase. Deși reducerile de 40-50% pot părea tentante, în realitate ele nu reflectă prețurile din piața reală.

Agențiile turistice legitime colaborează cu aceiași furnizori, iar diferențele de tarif între ele sunt minime, susține Alexa. Orice ofertă care iese mult din acest tipar ar trebui privită cu suspiciune.

Un alt indiciu că ceva nu este în regulă este cererea de plată în valută străină. Chiar dacă ofertele sunt afișate în euro sau dolari, plata trebuie efectuată în lei, la cursul oficial al băncii agenției. Eliberarea bonului fiscal este obligatorie în astfel de cazuri. Tariful în valută are rol orientativ, însă tranzacția finală se face doar în moneda națională.

ANAT recomandă câteva măsuri simple pentru a evita capcanele: verifică dacă agenția are autorizație de funcționare și este înregistrată în Registrul întreprinderilor. De asemenea, caută recenzii, compară mai multe oferte și nu plăti niciodată prin platforme necunoscute.

Plata trebuie făcută doar în moneda națională și este esențial să ceri un bon fiscal. Nu te lăsa păcălit de ofertele fierbinți care promit vacanțe de vis la prețuri ireal de mici.