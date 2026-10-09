Uraganul Isaias se apropie de SUA. Producția de petrol, afectată în Golful Mexic

Uraganul Isaias s-a intensificat și a ajuns categoria 3 pe scara Saffir-Simpson, în timp ce se apropie de coastele SUA. Autoritățile americane au început evacuările în zonele expuse din Florida și Alabama, iar meteorologii avertizează asupra riscului de inundații și distrugeri. Furtuna a provocat deja suspendarea unei părți importante din producția de petrol și gaze naturale din Golful Mexic. Potrivit Centrului Național american al Uraganelor (NHC), Isaias a atins viteze susținute ale vântului de aproximativ 195 de kilometri pe oră, devenind un uragan major.

Centrul Național american al Uraganelor (NHC) a anunțat că Isaias a devenit un uragan major, de categoria 3 din cinci pe scara Saffir-Simpson, după ce viteza susținută a vântului a ajuns la 195 de kilometri pe oră.

Autoritățile americane au început evacuarea locuitorilor din unele zone de coastă expuse furtunii. Florida, Alabama și Mississippi se numără printre statele care ar putea fi lovite de uragan. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a avertizat vineri dimineață asupra riscurilor și a transmis că autoritățile se pregătesc pentru eventuale distrugeri.

Acesta a declarat că se așteaptă la ”pagube considerabile” în regiunea de coastă. La rândul său, Serviciul Național american de Meteorologie (NWS) a avertizat asupra intensității furtunii și a consecințelor pe care aceasta le-ar putea avea asupra localităților din nordul Golfului Mexic.

”Isaias va fi un uragan periculos, cu o importantă maree de furtună, vânturi nefaste şi revărsări cauzate de precipitaţii atunci când va atinge malul de nord al Golfului Mexic, de vineri şi până sâmbătă”, a avertizat Serviciul Naţional american de Meteorologie (NWS).

Apropierea uraganului de SUA a afectat deja activitatea companiilor energetice care operează în Golful Mexic.

Mai multe platforme petroliere aparținând companiilor Chevron și Shell au fost vizate de măsuri de evacuare a personalului. Potrivit datelor comunicate joi de autoritatea americană responsabilă de administrarea resurselor de petrol, gaze naturale și minerale, aproape două treimi din capacitatea de producție a petrolului din regiune au fost suspendate.

În același timp, peste jumătate din capacitatea de producție a gazelor naturale a fost oprită temporar. Reducerea activității înseamnă retragerea de pe piața mondială a aproximativ 1,3 milioane de barili de petrol pe zi, conform datelor prezentate în informarea inițială.

Perturbările au fost confirmate și de relatările privind măsurile luate de companiile energetice înaintea apropierii furtunii.

Transportul aerian din SUA ar putea fi, de asemenea, afectat de condițiile meteorologice. Mai multe aeroporturi din Florida au pregătit suspendarea temporară a curselor aeriene din cauza apropierii uraganului.

Meteorologii avertizează că furtuna poate aduce cantități importante de precipitații, estimate între 10 și 20 de centimetri, cu valori care ar putea ajunge local la 38 de centimetri.

Ploile abundente, combinate cu creșterea nivelului mării și cu valurile puternice, sporesc riscul unor inundații în localitățile de coastă.

Serviciul Național american de Meteorologie le-a cerut locuitorilor din zonele amenințate ”să termine rapid” pregătirile pentru protejarea clădirilor împotriva creșterii nivelului apei și a rafalelor violente.

Isaias este primul uragan format în actualul sezon al ciclonilor tropicali din Oceanul Atlantic. Sezonul a început la 1 iunie și se încheie la sfârșitul lunii noiembrie. Activitatea ciclonică a fost neobișnuit de redusă până acum, situație asociată fenomenului climatic El Niño. Acesta influențează circulația atmosferică la scară globală și poate produce efecte diferite în funcție de regiune.

În Atlanticul tropical, El Niño favorizează creșterea forfecării vântului, fenomen care poate împiedica dezvoltarea ciclonilor chiar și atunci când temperatura apei oceanului este ridicată.

Situația este diferită în Oceanul Pacific, unde condițiile asociate fenomenului pot favoriza formarea și intensificarea uraganelor.

În acest sezon, în Pacific s-au format mai multe furtuni, inclusiv uragane puternice. Potrivit Agenției americane pentru Observație Oceanică și Atmosferică (NOAA), El Niño este asociat încălzirii apelor de suprafață ale Oceanului Pacific și se manifestă, în general, la intervale cuprinse între doi și șapte ani.

În Atlantic, un sezon mediu înregistrează aproximativ șapte uragane, dintre care trei ajung la categoria uraganelor majore.