Universitatea Columbia anunță că sancționează 80 de studenți pentru proteste pro-Hamas

Universitatea Columbia din New York a anunțat la începutul acestei săptămâni sancționarea a 80 de studenți susținători ai teroriștilor palestinieni. Aceștiaau participat în luna mai la ocuparea Bibliotecii Butler, în semn de protest față de războiul antiterorist al Israelului din Fâșia Gaza, declanșat de atacul teroriștilor Hamas asupra țării, soldat cu peste 1.200 de vitime, majoritatea civili, și nenumărate violuri, mutilări și profanări de cadavre.

Protestul, organizat de grupuri pro-palestiniene din campus, a fost parte a unui val mai larg de manifestații care au avut loc în ultimele luni în mai multe universități din Statele Unite.

Într-un comunicat oficial, instituția a precizat că sancțiunile aplicate au fost individualizate în funcție de gradul de implicare în acțiuni și de istoricul disciplinar al fiecărui student.

Deși nu s-au făcut publice toate măsurile, universitatea a menționat că acestea variază de la probațiune la suspendări între unu și trei ani, iar în unele cazuri chiar exmatriculări definitive. Columbia a reafirmat că încălcarea regulilor și perturbarea activităților academice „va atrage consecințe serioase”.

Remember this? Months later @Columbia has disciplined students for taking part in this protest.

70 Columbia students have been disciplined. I am told that 2/3 of that group were expelled or suspended.#Columbia #Protests #ColumbiaUniversity pic.twitter.com/8bepB9XYYT

— Alexis McAdams (@AlexisMcAdamsTV) July 22, 2025